Soutěže pokračovaly až do 13 hodin. To byla hodina, kdy odstartoval hromadný sjezd masek z Jezerní sjezdovky. Po bílém svahu tak plula zvířátka, ale i víly, princezny či šmoula.



Až do půl čtvrté odpolední běžel program pro děti, který vyvrcholil vyhlášením nejlepší masky karnevalu.



Pavel Sojka