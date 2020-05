Českokrumlovští mladí vodní záchranáři tu měli totiž po dlouhé době první kolektivní trénink.

"Nicméně náš první trénink v době koronavirové to není," říkal šéf krumlovských záchranářů Milan Bukáček. Trénovali jsme na Vltavě a na Lipně, ale v menších skupinách. Dnes je to ale poprvé větší skupina. Musíme totiž děti trochu rozhýbat. Mám pocit, že celý národ trochu zlenivěl. Potřebujeme, aby děti fungovaly, jak po nich my chceme, aby sportovaly a zopakovaly si, co jsme do nich celé roky hustili."

Ve středu se tedy všechny děti zase potkaly. Na programu tréninku bylo seznamování s paddleboardem, záchrana pomocí lana a plavání. "Paddleboard je speciální plovák z mistrovství světa a z Egypta, jezdí se s ním plážové disciplíny i mořské závody," přiblížil Milan Bukáček. "Jet na něm není vůbec jednoduché. Je to rychlé, ale málo stabilní. Děti by měly trénovat v kleče, nicméně nyní pro seznámení jezdí vleže."

Vodní záchranáři se zatím do krytého byzénu nepohrnou, i když už se od pondělí otevře. "Středy, pátky a víkendy budeme trénovat tady, na Vltavě nebo na Lipně," dodal Milan Bukáček.