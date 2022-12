Děti nesly svá přáníčka na Martu.Zdroj: Lada Sojková

Cílem akce je zvýšit mezi dětmi a rodiči zájem o zrekonstruovanou křížovou cestu, zároveň i o samotnou kapli. „Kaplička je opravená, osvětlená, vysekaná a tak by byla škoda, aby se sem děti nevydaly alespoň jednou za rok. Možnost donést přání Ježíškovi je k tomu výstupu sem nahoru motivuje,“ sdělil Tomka.

Po vystoupání na Martu se rodičům i dětem naskytne jedinečný pohled na zasněžený Frymburk. Prostory malé kaple jsou osvětleny drobnými svíčkami a v jejích prostorách se rozléhají vánoční koledy. Vánoční atmosféru podtrhuje vůně vánočního punče nabízeného místními fotbalisty v malé maringotce, jež využívají jako zázemí. Děti také dostanou po absolvování výstupu sladkou odměnu.

Na akci dorazila i Marie Golasová, která se o události dozvěděla z Frymburského zpravodaje. „Dcera s vnučkou nejsou místní, ale akce se nám líbí a každý rok se jí pravidelně účastníme.“ Její vnučka, šestiletá Edita Kubatová z Českých Budějovic, prozradila, že její přáníčko ukrývá přání v podobě hry na televizi a postýlky pro panenku. „Na událost se každý rok moc těšíme. Dojdeme si nahoru, dáme si tam punč, vnučka čaj. Začátky byly horší, když jsme vnučku vezly v kočárku, teď už je to mnohem lepší,“ dodává s úsměvem Editčina babička.

Kočárek odložila maminka Hana Černá z Frymburka a na Martu vydala se s 1,5letou dcerkou v nosítku a čtyřletým synkem. Čtyřletý Filípek prozradil, že si přeje pistoli, protože chce být vojákem. „Výstup je trochu náročnější v těchto sněhových podmínkách a ještě s miminem na břiše, ale jinak máme natrénováno, chodíme pravidelně, jsme Martolezci,“ vyhodnotila průběh svého výstupu na Martu mladá maminka.

Osud dětských přání není zpečetěn. Ta se odnášejí každý rok panu tajemníkovi na obec a rodiče si je mohou vyzvednout. „Některá přání jsou opravdu zajímavá. Do budoucna s určitým časovým odstupem plánujeme výstavu těch nejzajímavějších přání, která budou k dispozici na obci. Naším dalším cílem by bylo pořízení lepší maringotky, v níž máme zázemí. Předseda FC Šumava Frymburk nám ji přislíbil, tak snad se nám do budoucna naše přání vyplní,“ dodal na závěr Tomka.

Akce probíhá i v neděli 11.12. od 11 do 16 hodin. Na Martu se vystoupá po křížové cestě, jejíž první zastávka se nachází vedle Hotelu Leyla. Přání se pak odevzdávají v kapli do vánoční schránky.