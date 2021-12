Mezi obrázky najdete i komiks, který vytvořila Klárka ze čtvrté třídy ze Základní školy a Mateřské školy v Křemži. V něm ztvárnila dialog anděla s čertem. Obě nadpřirozené bytosti diskutují o tom, jaký byl letošní rok. Čert zřejmě objektivně konstatuje, že letos zlobilo víc dospělých než dětí, z čehož vyplývá nezpochybnitelný závěr, že si děti na Vánoce zaslouží hodně dárků. Popřejme tedy dětem, aby pod stromečkem našly to, co si přejí. A aby se příští rok mohly zase bez otravných omezení učit, sportovat, hrát si a taky zlobit, protože rošťárny k dětem patří. Jenže tak jednoduché to nejspíš znovu nebude.

V pracích žáků nahlédněte do dětských duší, co prožívaly, co je trápilo a z čeho se radovaly:

Můj rok 2021

Rok 2021 pro mě nezačal zrovna radostně, protože jsme zase začali distanční výukou, která mi moc nevyhovuje, protože mám ráda kolektiv. Na druhou stranu jsem zase měla svůj klid a nikdo mě při práci nerušil. Také jsem neměla tréninky, ale snažili jsme se s kamarádkou chodit každý den ven a sportovat. Trénink jako takový mi ale chyběl moc. Také bylo fajn, že jsem měla o hodně více volného času. A nepsali jsme tolik písemek. Moji domácí mazlíčci si zvykli na to, že jsem s nimi každý den doma a mohla jsem jim věnovat více času.

Poté se rozhodlo, že budeme chodit do školy ob týden. Byla jsem moc ráda, že po tak dlouhé době zase uvidím moji třídu. Na druhou stranu se na nás zase nahrnulo plno písemek a jen zřídka se objevil den bez jediné písemné práce a bylo to dost časově náročné. Pomalu se nám začali vracet i tréninky a za to jsem byla asi ráda nejvíce. I když jsem se snažila každý den sportovat, kondička mi hodně zeslábla a bylo dost těžké se po takové době dostat zpátky do formy.

Po letních prázdninách se vše vrátilo do starých kolejí a jsem moc ráda, že to vydrželo až do teď. Doufám, že to takto vydrží co nejdéle, jak jen to bude možné. Rok 2021 byl zvláštní, ale dal mi i plno nových zkušeností, třeba mojí první účast na mezinárodním turnaji a plno dalšího, za to jsem moc ráda.

Tereza Pavlyková, 8.C ZŠ Plešivec

Rok 2021 byl za celý můj život ten nejnáročnější a především nejbolestivější, a to jsem si myslela, že už to horší být nemůže.

Na začátku karantény jsem byla v šoku, vůbec jsem nevěděla, co se děje. Najednou, jako by se mi zastavil mozek, jako by přestal pracovat, a to doslova. Učení se nějakým způsobem stalo náročnějším a vyčerpávajícím. Nic jsem nedokázala pochopit. Všechny úkoly se najednou velmi obtížně vypracovávaly. Známky z testů nebyly tak katastrofické, ale známky na vysvědčení byly poněkud horší. Jelikož mé odevzdané, či spíše neodevzdané práce, nebyly moc dobré, tak se to odrazilo i na vysvědčení, což mi pokazilo průměr na střední školu. Covid-19 jsem v březnu 2021 prodělala se štěstím v pořádku. Byla jsem ráda, že jsem se nemusela alespoň 180 dní testovat.

Na konci školy jsem byla poněkud zklamaná z výsledků, ale byla jsem ráda, že jsem Covid-19 v klidu přežila a mohla více chodit s kamarádkami ven. S rodinou to však bylo náročnější, hlavně ty hádky. Kvůli všemu stresu to bylo náročné, už kvůli dědovi. Zjistili mu o Vánocích, že má rakovinu slinivky a postupem času, nějak na začátku prázdnin, se mu víc začaly rozjíždět metastáze po těle. Začali k nám jezdit doktoři a začala k nám chodit pomalu každý den celá rodina, bylo to těžký. Ale já se vždy odreagovala venku s kamarádkami. V červenci se však se mnou přestaly bavit, protože jsem se začala bavit s někým jiným. Bylo to jako by žárlily, ale nechápala jsem proč. Teď mám poněkud suprovější kamarády, neříkám, že mi ony nechybí, ale tyhle mi víc rozumí a hlavně mě psychicky více podporují. I přes omezení jsem já měla naštěstí potvrzení, a i přes všechno jsem si prázdniny náramně užila. Na to, že žijeme ve Křemži, jsme měli co dělat a nebylo to tu tak přísné. Chodili jsme si dělat často pikniky, které obsahovaly mnoho napečených a výborných věcí.

Na konci léta jsme jeli na Lipno a bylo to úžasné. Miluji chatu u jezera, je tam nádherná atmosféra.

Na začátku školy to bylo fajn, nebyly žádné problémy. Známky se mi daří a učivo ve škole více chápu, za což jsem moc ráda. Vše se ale postupně začalo zhoršovat. Hlavně děda a mé vztahy s otcem. Děda doslovně, postupně umíral. A táta mě začal usilovně shazovat, pro mou psychiku to bylo náročné a dost se to na mně poznamenalo.

Děda v Listopadu umřel a dva týdny na to mi zemřel strejda, nejlepší kamarád mého otce.

Bolest. Bolest ve mně najednou stoupla rychle. Bylo to k nevydržení. Dostihlo mě i sebepoškozování, mrzí mě do teď, že jsem se tomu nedokázala vyhnout. Prakticky se poškozuji do teď, ale to vynechme.

Ve škole je to teď dobrý, ale následky psychiky mě pronásledují neustále.

Blíží se Vánoce a s nimi prázdniny. Těším se, snad se mi aspoň trochu uvolní mysl. I když… nebude to nejlepší, ale snad snesitelný.

Silvestr byl úžasným, protože jsem byla s lidmi, co to dělají úžasným. A jak na nový rok, tak po celý rok. Nad tím bychom se měli zamyslet, protože to je dost spontánní. Měli bychom být celý ten den být šťastní a všeho si vážit, aby nám to vydrželo. Já chci být každý den s kamarády a s mým přítelem Ríšou. Jen oni mě dělají šťastnou.

Nela Nográdyová, 9.A ZŠ Plešivec, Český Krumlov

Rok 2021 byl pro mě zatím nejtěžším obdobím mého života. Přinesl mi ale i spoustu pozitivních věcí. Když zavřeli školy, měla jsem spoustu času na to přemýšlet. Někdy jsem přemýšlela až moc a pak jsem z toho byla smutná, nevídala jsem se moc s kamarády a vytvořil se ve mně menší strach z lidí, do teď mám problémy s prezentacemi a strach z toho mluvit s cizími lidmi.

Ze začátku jsem volný čas využila produktivně, začala jsem cvičit, číst, jíst zdravě atd.

Ale po čase jsem ztratila motivaci a hodně dnů jsem jen proležela v posteli. Díky uzavření škol jsem si uvědomila spoustu věcí a jsem psychicky silnější. Kvůli koroně jsem zažila dost špatných stavů, které bych nikdy nečekala že zažiju. Celkově pro mě byl rok 2021 takový depresivní, ale díky němu jsem se naučila, jak bojovat se svými problémy a pomohl mi více zjistit, kdo jsem. A začala jsem se mít více ráda. Myslím, že tenhle rok byl těžký pro všechny, těším se, až začne nový rok a všechno, co se stalo v tomhle roce, bude za mnou.

V roce 2021 jsem zjistila, že mě hrozně baví cvičit a dělá mě to šťastnou, jen mě štve, že nemohu chodit do fitka, protože ještě nejsem naočkovaná. Taky mě začalo bavit číst. Nejlepší kniha, kterou jsem tento rok přečetla, tak byla kniha: Miluj svůj život od Louise L., kniha mi pomohla být více pozitivní a milovat život. Hodně se mi zlepšila angličtina, protože jsem koukala na seriály v angličtině. Také jsem si našla pravé kamarády, nejlepší kamarádku a kluka, takže možná rok 2021 nebyl až tak strašný…

Tereza Fošumová, 9.A, ZŠ Plešivec

Můj rok 2021 (Práce žáků ze ZŠ Fantova Kaplice)

Rok 2021 měl své výhody, ale i nevýhody. Uvedení žáků do distanční výuky znamenalo zhoršení dovedností v učení a žáci také ztratili společenský kontakt. A tak byl návrat do škol pro spoustu dětí nepříjemným. Velká část žáků se děsila učení na testy. Ačkoliv se v distanční výuce zrušilo spousty kroužků, všichni jsme měli, ale více času na sebe. Mohla jsem chodit více ven, tedy alespoň do přírody. V distanční výuce se mi zlepšil spánkový režim a jídelníček. S kamarády jsem se tolik nevídala kvůli covidu, co se rychle šířil a stále šíří.

Klára Ferenčíková, 8.C

Můj rok byl zvláštní a jiný oproti ostatním, protože jsem poprvé zažil pandemii a online výuku, i když bylo příjemné vstávání v 8 hodin a celý den nic nedělání ničeho, ale mělo to i svoje nevýhody, třeba mnohem více úkolů. Byly i horší fáze chození a učení se s rouškou, testování dvakrát týdně a to nejhorší byl lockdown, zákaz vycházení ven mi dost vadil. Zavedlo se očkování, okolo kterého byl hrozný rozruch a poptávka po něm. Byl to velice nudný a nezáživný rok, ale přinesl mi hodně zkušeností a doufám, že příští rok už bude jiný.

Josef Plchot, 8.C

Rok 2021 byl pro mě dobrý, ale zároveň bylo období, kdy jsem se necítila úplně dobře. Také na to mělo vliv to, že jsem se nemohla vídat s mými kamarády kvůli distanční výuce. Konečně po dvou letech jsem se zas setkala s mými příbuznými, kteří bydlí daleko ode mě. Taky jsem si našla spoustu nových kamarádů, ze které jsem ráda. Kvůli vládním opatřením a covidu se mi zlepšil vztah s mou rodinou. A tak můžu říct, že pro mě rok 2021 byl jiný, zajímavý a poučný.

Nikol Kosteley, 8.B

Můj rok 2021 byl plný vzestupů a pádu, ale také byl plný překvapení, jak dobrý, tak i těch špatných. Mezi ty špatné bych zařadila rozhodnutí vlády a postupné zavírání všeho možného. Musím říct, že jsem od roku 2021 očekávala trochu více, nebo že alespoň bude trošku lepší než ten předchozí. Bohužel si myslím, že se ta situace ohledně koronaviru postupně zhoršovala. Ale když pomineme špatnou epidemiologickou situaci, tak se toho moc špatného nedělo. Měla jsem narozeniny a v rámci možností jsem zažívala nové věci. Omezení škol a vídání se s kamarády mě velmi omezilo a místo povídání si s holkami v parku jsme museli volat přes videohovor. Nejvíce mě asi zasáhlo, když zavedli zavedení okresů, protože jsem měla naplánovaný výlet s kamarádkou z českobudějovického okresu, a tak jsme to bohužel musely zrušit. Omezení škol a distanční výuka pro mě byly velmi špatné. Díky distanční výuce mi pobyt na druhém stupni utekl velmi rychle a já jsem během lusknutí prstu v osmé třídě, což je neuvěřitelné. Samotná distanční výuka pro mě byla nudná a unavující, prakticky každý týden byl stejný. Vstát, připojit se, během pěti minut se najíst a pokračovat ve vyplňování zadaných úkolů. Chyběl mi kontakt s učiteli a kamarády a vadilo mi, že se neděje nic nového. Proto jsem ráda, že už můžu být v kontaktu s lidmi. Omezení koníčků nebo sportu mě nijak neomezilo, protože nijak nesportuji. Tak to bylo asi jediné opatření, které jsem nějak neřešila. Rok 2021 byl velmi zvláštní, ale také mě naučil hodně nového a jsem ráda, že jsem v tomto roce všechno zvládla a už se těším, co mi přinese rok 2022.

Denisa Mazancová, 8.B

Rok 2021 byl jiný než všechny, co jsem zatím prožila. Tím, že covid-19 tak nějak ovládnul svět, a nic nebylo tak, jak normálně, se spousta věcí změnila. Některé k lepšímu a některé k tomu horšímu. Těch horších nejspíš bylo trochu víc, ale i tak se tam pár pozitivních věcí našlo. Sice mě štvalo, že jsem se nemohla vidět s kamarády a tím, že bydlím mimo město, to bylo ještě horší, nebo to, že se musím učit z domova. Ale zato jsem se mohla věnovat spoustě jiných věcí. Třeba jsem se naučila hrát na kytaru nebo jsem dokázala uvařit pro celou rodinu. Tím, že jsem byla téměř pořád doma, jsem se mohla také věnovat mnohem více rodině a myslím si, že můj vztah s bratrem se mnohem víc zlepšil. Hodně jsem taky chodila do přírody a z toho se stal takový můj koníček. Dokonce jsem se toho spoustu naučila o politice díky opatřením, která vláda pořád vydávala. Kvůli tomu, že rodiče nechtěli jet na prázdniny nikam do zahraničí, jsme hodně cestovali po Česku, takže jsem se dozvěděla o své zemi mnohem víc zajímavosti, než jsem věděla. Nyní je téměř konec roku, a když se ohlédnu, tak nevidím ani tak to negativní jako to pozitivní. Sice bych ráda, abych takový rok už podruhé nezažila, ale tím že byl tak poučný a neobyčejný jsem za něj moc vděčná.

Eliška Kolouchová, 8.B

Můj rok 2021 byl velice zajímavý. V mém životě se toho změnila spousta. Například museli jsme nosit roušky, respirátory atd. Přišla první vlna covidu a začaly se zavírat obchody a školy. Od 14. října začala distanční výuka, bylo to velice zajímavé, ale i dobrá zkušenost do života. Vše se zavřelo a vše se muselo dělat online. Například sporty a koníčky byly též online. Jak říkám, byla to dobrá zkušenost do života, ale znova už bych to zažít nechtěla. S mými kamarádkami jsme si každý den volaly a povídaly jsme si. Občas si pomáhaly s úkoly a tak dál. Lockdown byl skoro čtyři měsíce, ale všichni jsme ho přežili ve zdraví a v pořádku.

Sára Šafránková, 7.C

Můj rok 2021 byl zároveň plný smíchu, ale také byl dost těžký. Konec šesté třídy byl v pohodě, ale to jsem ještě nevěděla, co mě čeká v sedmé třídě. Celková výuka byla docela lehká, ale trochu nám do toho hodila vidle distanční výuka. Mně to osobně ze začátku nevadilo, protože jsme byli doma. Jenže ke konci karantény mi začali všichni chybět, kamarádi, dokonce i učitelé, přestávky a celkově čas ve škole. Na chvíli jsme se pak do školy vrátili a řekla bych, že to všem nějakým způsobem chybělo. Distanční výuka sama o sobě nebyla vůbec špatná, naopak vstávání o dvě hodiny později bylo výborné. Snídaně o výuce také nebyly vůbec marné, ale největší plus byla pohodlná židle, kterou ve škole nemáme. Ale zase mohlo to být i horší. Stýkání s kamarády mi moc chybělo a jsem moc ráda, že je můžu zase vídat, ale taky mi nějak ta distanční výuka chybí. A to je asi všechno, líp bych rok 2021 neshrnula.

Markéta Holinková, 7.C

Rok 2021 se mi moc nelíbil, protože byl takový zvláštní kvůli covidu. Ale jinak byl takový normální. Také mě mrzelo, že jsem nemohl chodit na tréninky a neviděl své spoluhráče a trenéry. Distanční výuka mě nebavila, protože jsem se neviděl se svými kamarády a hodiny byly nudné a dlouhé. S kamarády jsme nemohli chodit ven a museli jsme být pořád doma. Takže doufám, že další rok bude normální a budeme moct chodit normálně do školy, protože na distanční výuce mi právě kamarádi chyběli asi ze všeho nejvíc.

David Šedivý, 7.C

Můj rok 2021 začal samozřejmě u stolu s mojí rodinou a ťuknutím skleniček a větou „Šťastný nový rok.“ V lednu už vše tak skvělé nebylo, začala distanční výuka. Znova. Zavřely se všechny kroužky. Nemohla jsem hrát tenis a ani chodit do ZUŠ. Vše bylo online. V březnu jsem měla covid, a tak jsem všude měla klid od testování. Distanční výuku jsem neměla ráda, vadilo mi, že neuvidím svoje kamarády. Postupem času mi online výuka začala vyhovovat, užívala jsem si, že můžu vstávat pět minut před osmou. Přišlo mi, že učení chápu stejně jako, když sedím ve škole v lavici. Kamarádi mi chyběli, tak jsme postupem času začali chodit ven. V červnu jsme se na vysvědčení do školy vrátili a pak byly prázdniny. Prázdniny mi utekly hrozně rychle jako nikdy předtím. Byla jsem na dovolené v Rakousku, kam jsme jeli kvůli lyžování, protože v zimě byla lyžařská střediska zavřená. Začala škola a chodili jsme normálně do školních lavic. V září jsem se nechala naočkovat a zase byl klid od testování a omezených cest do zahraničí. Teď je prosinec, já pořád chodím do školy a těším se na Vánoce. Už jen tři dny ve škole a uvidíme se s kamarády až v roce 2022. Zvláštní, že? Rok 2021 jsem si užila a přes to všechno ošklivé více než rok 2020. Doufám, že už bude vše normální. Šťastný nový rok!

Sofie Bílá, 7.C

A pro potěšení básničky dětí z 5. A ZŠ Plešivec:

Matematická vánoční

Patricia Hausdorf

Venku zase sněží,

Vánoce se blíží.

Kvítí už nekvete,

honem šály vyndejte.

Ježíšek nám nadělí,

deseti to vydělí,

přičte k tomu třicet pět

voňavých jak růže květ.

Odečte nám jedenáct,

Pankrác, Servác, Bonifác.

Vynásobí čtyřmi,

veselme se s lidmi.

Potom řekne: „Holčičko,

nekydej si na tričko.“

Tobě řekne: „ Klučíku,

neupíjej punčíku.

Kolik nám chtěl nadělit?

Sedmi to nešlo vydělit-

Teď nám vyšlo dvacet čtyři,

k Adventu to všechno míří.

Vánoční básnička

Jiří Zahradník



Vánoce už přichází,

Ježíše pod okny dopisy nachází.

Vánoce jsou bílý svátek,

auto přál si Jaroslávek.



Na Vánoce se sejde celá rodina.

David si přál, aby byl hrdina.

Myslivec si přál novou zbraň

a Anička aby byl karneval.



Na Vánoce ozdob stromeček.

Lenka si přála nový domeček.

Maminka si přála pejska.

Ale kde seženeme ho do zítřka?



Na Vánoce hraj si se sněhem.

Pak do obchodu pro dárek mě vem.

Upeč cukroví a pak ho nech v lednici.

Majda si přeje, aby neměla televizi.



Zítra už jsou Vánoce,

a my nevíme, co dát Marušce.

Mamince řekla, že chce kočku

a ona na to:“ Dobře broučku.“



To budou krásné Vánoce.

Vánoční báseň

Soňa Boháčová a Gabriela Kalistová

Venku zase sněží,

Ježíšek se těší,

až dětem nadělí znalosti

a rodičům radosti.

Stromeček je nazdobený,

dárky pod ním ozdobený.

Rodiče velkou radost mají,

že se děti krásně usmívají.