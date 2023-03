Děti z Větřní a okolních obcí, které se znenadání ocitly bez své lékařky, která minulý týden zahynula při dopravní nehodě, o lékařskou péči v nejbližší době nepřijdou. Zatímco rodina Jaroslavy Vaníčkové, město a také krajský úřad shání nástupce, který by se obvodu ujal, město domluvilo s krumlovskou nemocnicí, že se o pacienty dočasně postará. Peníze na nového lékaře by mohl poskytnout i kraj.

Dětské oddělení najdete ve 3. patře nového pavilonu B českokrumlovské nemocnice. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Větříňáci s námi počítat můžou. Domluvili jsme se, že na přechodnou dobu pacienty po paní doktorce Vaníčkové převezmeme, než se tam situaci stabilizuje,“ potvrdil ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „Důležitá informace pro rodiče a další pečující osoby je i ta, že nemocnice může ukončovat i tzv. paragrafy, tedy ošetřovné, které bylo zahájeno ještě u MUDr. Vaníčkové.“

Zdravotní karty dál zůstávají ve Větřní, ty patří obvodu, do nemocnice na vyšetření je není nutné s sebou brát. „Stačí zazvonit u nás na dětském oddělení, vpravo od výtahu, a my se o každého postaráme,“ doplnila vrchní sestra oddělení Eva Waldaufová.

Ordinační hodiny dětské ambulance, kterou najdete ve 3. patře pavilonu B nemocnice (naproti chirurgii) jsou ve všední dny od 7.30 do 15.30. Mimo tuto dobu je v provozu pouze pohotovost.

V ordinaci teď žádný lékař není, provoz obstarává pouze zdravotní sestra Jitka Sukdoláková, která poradí, co a jak. „Řešíme i s krajským odborem zdravotnictví dočasný záskok. Měl se ho ujmout pan doktor Indra, který už je v penzi a dříve působil v Horní Plané, ale jak se ukázalo, legislativně je to velmi náročné. Vznikly komplikace např. kvůli tomu, že Jarča byla OSVČ a ne s. r. o., a tak nemůže jen tak nastoupit,“ přiblížila neteř lékařky Eva Dudová, která se řešení nastalé situace ujala. „Máme už i rozhozenou inzerci a sháníme nástupce, chceme ordinaci za každou cenu udržet. Ale konkrétní lhůty zatím neznám, řešíme to za pochodu.“

Do hledání nového lékaře se pustilo i město. Starosta Větřní Antonín Krák, který je zároveň náměstkem jihočeského hejtmana, se obratem sešel i se šéfkou krajského odboru zdravotnictví Ivanou Turkovou. „Kromě nemocniční ambulance je ve hře i varianta, že by péči mohli, alespoň několik hodin v týdnu, zajišťovat pediatři i přímo ve Větřní,“ přiblížil. „Byli bychom rádi, kdyby mohl záskok obstarat pan doktor Indra, který byl s rodinou domluvený, ten má ale pozastavená všechna oprávnění i pojištění a obnovit je trvá týdny. Bez nich pracovat nemůže. Ale jelikož je v penzi a má své plány, opravdu by šlo jen o dočasný a velmi krátkodobý záskok.“

Starosta by zároveň rád utnul spekulace, které se městem šíří, že vedení nebylo ochotné mu zaplatit nebo že lékaře snad někdo z ordinace vyhodil. „Ani nevím, kdo to šíří, ale lidé by si měli uvědomit, že hledat nového dětského doktora je jako hledat jehlu v kupce sena,“ řekl. Zároveň nastínil, že kraj by mohl novému lékaři poskytnout i finanční pobídku. „I o tom jednáme, hovořil jsem o tom také s hejtmanem, že by bylo možné mu poskytnout krajskou dotaci.“ Jihočeský kraj před rokem a něco totiž spustil motivační program, jímž chce do regionu přilákat nové lékaře, zejména praktiky a stomatology.