Od 6. ledna zahájila nově činnost dětská skupina Brodýsek ve Vyšším Brodě. Útočiště našla v památkové budově bývalé české školy.

Dětem se v prostorách skupiny Brodýsek jistě líbí. | Foto: Archiv Města Vyšší Brod

Vyšebrodská mateřská škola v současnosti nemá dostatečnou kapacitu, aby uspokojila zájem rodičů o umístění dětí, proto město přistoupilo k dočasnému řešení. Podpořilo vznik dětské skupiny, která je dotována z prostředků Evropské unie a přijímá děti od 2,5 roku do pěti let. Dětská skupina Brodýsek funguje v prvním patře bývalé školy na ulici Míru. Poté, co budova prošla rekonstrukcí. Oprava školy začala v květnu.