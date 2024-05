Osahat si policejní techniku a vyzkoušet si třeba, jaké to je být kriminalistickým technikem, mohly děti ve čtvrtek 23. května na tradičním Dětském dni v resortu Olšina u stejnojmenného rybníka, který je s nadmořskou výškou 731 m nejvýše položeným chovným rybníkem u nás.

Policisti z Krumlovska představili dětem na Olšině svou práci zblízka. | Foto: PČR

„I tentokrát mezi děti zamířili policisté z územního odboru Český Krumlov Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,“ přiblížil policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Techniku, výzbroj a výstroj dětem ukázali policisté z obvodního oddělení v Horní Plané, policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu, policisté z oddělení silničního dohledu a v neposlední řadě policejní kynolog a kriminalistický technik.“

Zdroj: Youtube

Děti nejvíce zaujalo ovládání zvukových a výstražných zařízení služebních vozidel, nad Olšinou se tak téměř neustále rozléhalo kolísavé houkání „majáků“. Děti si mohly také prohlédnout a vyzkoušet, jaké to je, být kriminalistickým technikem. Milovníky zvířat zase potěšila ukázka práce policejních kynologů.

„To ale nebylo vše, co si policisté pro děti připravili. Čekalo na ně totiž překvapení v podobě modelové situace. Při té se mohly děti podívat na to, jak vypadá zadržení nebezpečného pachatele za pomoci služebního psa,“ pokračoval mluvčí. „Děti a ostatní návštěvníci zažili skutečně akční scénu. Pachatel totiž použil zbraň, ze které při pokusu o útěk několikrát vystřelil do vzduchu. Vše samozřejmě dopadlo dobře, neboť ani střelba pachatele neuchránila před jeho zadržením. Akce byla velice vydařená, což ostatně dokazovaly i úsměvy dětských návštěvníků.“

