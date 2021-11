Pobyt v novém studiu nápojové gastronomie si ve středu užili deváťáci z kaplické základní školy Školní. Profesi oboru barman jim tam poutavou formou přiblížili profesionální barmani, kteří vzešli a do světa vyrazili z krumlovského Café baru Apotheka. Workshop pro školy uspořádala Jihočeská hospodářská komora Český Krumlov. „Naším cílem je představovat žákům a studentům zážitkovou formou určité profese,“ vysvětlila ředitelka českokrumlovské oblastní hospodářské komory Helena Nekolová. „Současně je tento workshop slavnostním otevřením nového nápojového a kuchyňského studia kaplické školy.“

Obě studia, vytvořená z bývalých učeben, obsahují vše, co si žádá moderní gastronomie. Workshop se odehrával ve studiu nápojovém, ale žáci se podívali i do sousedního kuchyňského studia.

„Je inspirované skutečnými gastroprovozy,“ uvedla Ilona Straková, vedoucí učitelka oboru číšník kuchař. „Naši žáci při odborném výcviku pracují rovnou v reálném provozu, kde každý produkt jde k zákazníkovi. A my chceme, aby se nejdříve všechno pořádně naučili, osahali si to. Třeba úplně super je tady ten konvektomat. Je třeba, aby se ho žáci naučili i programovat a od začátku se s ním naučili pracovat. A je třeba, aby si po naprogramování toho zařízení také zkusili s učitelem odborného výcviku vyrobit konkrétní pokrm až po konečný výsledek včetně ochucení. Takto budou mít časový prostor se to naučit, protože ve skutečném provozu, kde se vaří a vydávají jídla, provoz tam jede od rána, není čas žákům vše vysvětlovat a každého jednotlivě pustit ke konvektomatu.“

V kuchyňském studiu mají nyní žáci rovněž fritézy, pečící desku, vařiče. „Cukrářskou pec, kuchyňský robot, a samozřejmě ledničky, mrazáky, myčky nádobí s profesionálními dřezy,“ vyjmenovala Ilona Straková. „Nechybí různé chladicí skříňky atd., aby žáci nejenom uměli jídlo uvařit, ale také ta zařízení otevřít a používat. Třeba u profi myček musí umět jednotlivé programy nastavit. Jde o to, aby učni neuměli jenom čistit zeleninu, krájet a uvařit, ale aby dovedli zacházet i s moderním gastro zařízením. A také ho uměli ošetřit. I konvektomat se musí po vaření vyčistit, musí se vědět, jaké chemie se mohou použít, jak často se to dělá a podobně.“

Žáci poznají i výdejní část, kde jsou nahřívací lampy, aby pokrm byl vydáván na teplém talíři. Vyzkoušejí si profi zdobení pokrmů a mnoho dalšího.

Nicméně kuchyňské studio je třeba ještě dovybavit. Gastro vybavení škola získala díky dotaci, zbývající doplňky jako stoly, židle, nádobí a jiné drobnější zařízení bude zařizovat a financovat sama kaplická odborná škola. „Budeme tam žákům pouštět i výukové video a po uvaření si pokrmy navzájem vydávat a servírovat,“ doplnila Ilona Straková.

Vedlejší studio nápojové gastronomie je multifunkční centrum. „Odehrává se tu výuka odborných předmětů jako je stolničení a dalších, vztahujících se k nápojové gastronomii,“ řekla Ilona Straková. „Na interaktivní tabuli můžeme pustit i nějaké profesionální video a současně si hned vše včetně veškerého vybavení ukázat na baru. Žákům se to pak mnohem lépe vysvětluje. Myslím, že je to pro ně ohromně motivační.“

Je to výukové studio barmanství, baristiky – přípravy kávy a kávových specialit a nápojů, výukové studio sommeliérství, které se specializuje na vína. Ve výčepní a pivní sekci se žáci naučí čepovat pivo. Škola přitom spolupracuje s odborníky z provozu. Studio je ale možné využívat k různým školením, kurzům, seminářům, prezentacím na gastronomické soutěže žáků. Na jaře se tam konal například barmanský kurz pod záštitou České barmanské asociace. „Brzy tu bude den otevřených dveří,“ láká veřejnost k návštěvě vedoucí učitelka. „A když to doba coronavirová dovolí, chtěli bychom tu pořádat i kurzy pro veřejnost.“ Výhledově škola počítá s tím, že do studia přemístí také závěrečné praktické zkoušky kuchařů číšníků, které žáci vždy skládají v sále Slovanského domu.

Deváťáky vyprávění barmanů a posléze vlastnoruční tvorba drinků a výroba kávy zaujaly. „Je to skvělé,“ pochvaloval si Teodor Nachtman z 9.A ZŠ Školní. „Workshop je velkým přínosem pro všechny. Škola vypadá pěkně, já sám bych sem šel, ale už mám vybranou jinou školu – chtěl bych jít do Velešína na IT. Barman by mě ale určitě také bavil, ještě to probírám s rodiči, tak uvidíme.“