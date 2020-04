Její manžel Jan, který již nežije, před lety vešel na Lipensku ve známost svými ekologickými prostředky na praní prádla. Tento vědec a chemik miloval přírodu a zajímal se o lidské zdraví. Je autorem desítek patentů a založil firmu na výrobu bezfosfátových pracích prášků, které jsou šetrné k přírodě. Když se odstěhovali na Lipensko, začali tam s výrobou aviváží a tekutých pracích prostředků.

„Je mi 63 let," říká Eva Kostkanová. "Chtěla jsem firmu přestěhovat nebo zavřít. Vše jsem měla naplánované, ale začala pandemie. Rozhodla jsem se pomoci lidem na Lipensku, což se mi daří." Když přišla epidemie koronaviru, najala na začátku března šest pracovníků na externí smlouvu a pustili se do výroby dezinfekce. Nyní vyrábí zhruba 5000 litrů dezinfekce týdně, více nezvládají.

„Dezinfekční prostředek paní Kostkanové je vynikající," chválí ředitelka Domova důchodců v Horní Plané Renata Březinová. "Nevysušuje kůži na rukou jako jiné dezinfekce. Předali jsme na ni kontakty ostatním domovům pro seniory v celém okolí, jejich ředitelé si odsud odvezli stovky litrů dezinfekce za bezkonkurenční ceny.“

Jan Kostkan byl propagátorem ozonového a především bezfosfátového praní. "Jeho prioritou bylo lidské zdraví, pro lidi by udělal všechno," říká jeho žena. "Nejde mi o zisk. Vyrábíme za náklady. Pár hodin před smrtí jsem manželovi slíbila, že jeho práci nenechám padnout a budeme pokračovat dále, i kdyby firmu měl řídit cizí člověk. Nemyslím, že krize brzy pomine, naopak bude trvat ještě hodně dlouho. Jsem připravená pracovat do doby pokud mi budou síly stačit. Vím, že stejně by se zachoval i manžel. Do posledního dechu, do poslední kapky krve.“