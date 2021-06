Pod vedením výzkumníků z JRK, firmy pro méně odpadu, a za účasti starosty města Víta Kavalíra, se nedaleko Českých Budějovic uskutečnila detailní analýza komunálních odpadů. V asi 750 kilogramové hromadě odpadků našli řadu věcí, které do směsného odpadu nepatří. Přesné výsledky zkoumání obdrží samospráva do 14 dnů. Posléze chce upravit odpadovou vyhlášku a věnovat se osvětě občanů v třízení.

Jak zmínila regionální manažerka Veronika Marešová, firma JRK se zabývá odpadovým hospodářstvím pro města a obce, mezi její činnost patří právě provádění podobných analýz. „Naším cílem je zefektivnit třídění, tak aby dávalo smysl a zároveň bylo ekologické i ekonomické. Snažíme se i s ohledem na nový zákon o odpadech nastavit funkční systém odpadového hospodářství nezatěžující zbytečně rozpočet města,“ přiblížila. „Důležité je také informovat o správném třídění občany,“ podotkla Marešová.

Půl tuny probrali

Na místo svezli podle starosty Rudolfova Víta Kavalíra čerstvý odpad z několika vytipovaných lokalit. „Je to odpad z popelnic z našeho města, svozová firma to vysypala na sběrný dvůr, abychom to mohli vytřídit,“ upřesnil. Asi půl tuny se kus po kousku rozebralo a zanalyzovalo. „Důležité bude zjištění kolik procent toho, co jsem navezli, tam skutečně mělo být,“ uvedl s tím, že na první pohled spoustu věcí nebylo vytříděno, jak mělo.

Svoz dotují

Od výsledků akce si slibuje přesné informace. „Přesná čísla o tom, jak naši obyvatelé třídí. Chceme jim potom dát zpětnou vazbu, jak by to měli dělat,“ vysvětlil starosta. Pokud se nezlepší, bude muset samospráva přistoupit ke zdražení poplatku za svoz. „My jsme nezdražovali zhruba dvanáct let, rádi bychom tomu předešli, ale svoz sami dotujeme,“ prozradil, že ročně Rudolfov doplácí téměř 1,1 milionu korun.

Čtyřčlenná rodina, která má týdenní svoz, platí ročně cca dva tisíce korun. „Od obyvatel vybereme celkem asi 250 tisíc, 100 až 200 tisíc nám platí svozové firmy za druhotné suroviny, zbytek z asi dvoumilionového rozpočtu dotuje město,“ vyčíslil Kavalír.

Ačkoliv obyvatelé dostali kompostéry, v hromadě se nalézal i rozložitelný odpad. „Kolegové vše, co našli, rozdělili asi na patnáct komodit, zvážili je a zaevidovali,“ vysvětlila Veronika Marešová s tím, že město posléze obdrží ucelený výstup šetření včetně složení komunálního odpadu. „Vznikne podklad pro strategii a celkový koncept pro nastavení dalších kroků komplexního odpadového hospodářství v lokalitě,“ shrnula regionální manažerka.

Papír, plast i mrtví králíci

Reálný obsah popelnic nepřekvapil ani pracovníky účastné na samotné analýze. Jak vysvětlila koordinátorka fyzických analýz odpadu Lenka Richterová, takové akce dělají průměrně dvakrát do měsíce kromě léta a zimy. „Konkrétně v Rudolfově jsme našli velké množství bot a textilu, papíru i plastů, především PET lahví, také kovy a dokonce i dva mrtvé králíky,“ shrnula Richterová, která se této práci věnuje čtyři roky.

Pandemie se podle jejích slov na složení obsahu popelnic příliš nepodepsala. „Roušek a respirátorů je tu minimum, našli jsme jen jeden antigenní test,“ popsala s tím, že rapidně přibylo přenosných jednorázových boxů na hotová jídla.

Nová pravidla

Díky dokonalé znalosti obsahu černých nádob na komunální odpad pak zastupitelé města, společně s partnerskou společností JRK, nastaví nová pravidla odpadového hospodářství. Občané dostanou doporučení, jaké komodity mají třídit přímo v domácnostech.

„Cílem je výrazně zvýšit vytříděnost odpadů, a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím,“ uzavřela regionální manažerka firmy JRK Veronika Marešová. Na jih Čech se vrátí opět na podzim, kde se analýza uskuteční v obci Studená na Jindřichohradecku.