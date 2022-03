Na jih Čech přišel za dědečkem. „Je občan České republiky, bydlí tu už 25 let a já jsem často jako dítě jezdíval na prázdniny,“ vysvětlil. Dmytro Petrash pracuje jako dispečer kamionové dopravy, své kořeny má v hlavním městě Ukrajiny. „Pocházím přímo z centrálního Kyjeva. Situaci ve své vlasti vnímám jako opravdu děsivou. Než jsem se v 23 letech stěhoval do Česka, tak jsem tam bydlel a pracoval,“ přiblížil.

Ve válečné zóně setrvávají jeho nejbližší i přátelé. „Mám tam celou rodinu, všechny kamarády. Jak válka ve čtvrtek začala, viděl jsem ve zprávách létat bomby, tak jsem hned volal mamince, ať si balí věci a jede k polským hranicím, že ji vyzvednu. Mám tam také sestru, které je devět let, otčíma, tetu se dvěma dětmi ve věku deset a osm let, a oni mi všichni řekli, že nikam nepojedou,“ sdělil se slzami v očích.

Nechtějí opustit dům

Podle jeho slov zůstali doma, nešli se schovat do metra, ani jiných podzemních úkrytů. „Nechtějí opustit svůj dům a stěhovat se. Pořád sleduji zprávy, abych se ujistil, že je vše v pořádku, že vedle našeho domu nespadla bomba. Můj kamarád za mnou přijel hned po té první noci invaze, teď je prý těžké se odsud dostat, silnice jsou ucpané,“ dodal Petrash.

Letiště se proměnilo v centrum pro uprchlíky, první den jich přijely desítky

Spousta Ukrajinců se bojí opustit bydliště, dostali strach vůbec někam jet. „Přicházejí totiž informace, že Rusové střílí i do osobních automobilů, komunikace, které zůstaly, jsou ucpané, vlaky z Kyjeva plné,“ popsal dále. „Moje rodina téměř nikam nechodí, neschovala se, sedí doma, dodržují zákaz vycházení, v noci ani nesvítí kvůli odstřelování. Modlím se, aby se jim nic nestalo. Teta vyprávěla, že šla s dětmi na procházku, podívaly se do nebe a viděly dvě letící rakety, tak se otočily a šly zase domů,“ řekl třesoucím se hlasem.

Proti Rusům ani ruštině nic nemají

Vyvrací i informace, které podsouvá Putinova vláda. „Někteří lidé si myslí, že tam máme neonacisty, že ubližujeme lidem, kteří mluví v ruštině. To není vůbec pravda. Bydlel jsem 23 let v Kyjevě a nikdy jsem nemluvil ukrajinsky, jen ve škole na univerzitě, ale mezi sebou a kamarády vždycky rusky a nikdo nikdy s tím neměl problém, ani na západní Ukrajině ve Lvově, kam jsme jezdili na dobrou čokoládu a kafe,“ upozornil, že ruština je běžným jazykem.

I ukrajinský prezident mluvil celý život rusky. „Je to bývalý herec, neexistuje asi žádný film, kde by mluvil ukrajinsky. Nemáme nic proti ruským lidem ani jejich řeči,“ konstatoval Dmytro.

Ukrajina je silný národ. Všechno zvládneme, my válku vyhrajeme, vzkazuje Adriana

Putin se podle něj snaží ukazovat, že Rusové přišli pomáhat a vydávat je za hrdiny a zachránce. „Nám se tam dobře žilo, žádnou pomoc jsme nepotřebovali. Nikdo tam jeho vojáky nevítá, v ruské televizi vysílají, že jsme jim vděční, ale to tak vůbec není,“ odmítá zkreslené zpravodajství. „Chceme být s Evropskou unií a ne s Ruskem, chceme svobodu a být samostatní,“ naznačil.

Doufá, že to všechno dobře dopadne. „Nevím, jak to skončí, ale všichni Ukrajinci doufají, že válka, co nejdříve skončí, že vyhrajeme. Neděláme nic špatného, jen bráníme svou zemi,“ míní.

Podporuje na dálku

Nemůže doma sedět a nic nedělat. „Od začátku pomáhám, pomáhám národu a krajanům s humanitární sbírkou, oslovil jsem bývalé zaměstnavatele kamionové dopravy, kteří mají nákladní auta a autobusy, aby nám poskytli dopravní prostředky,“ vysvětlil s tím, že zaměstnávají řadu ukrajinských řidičů.

Váží si jakékoliv pomoci. „Poskytli nám bezúplatně kamiony, jsem vděčný i za pomoc všech Jihočechů a všech lidí ve vaší republice,“ řekl.

Řidiči z Tábora vezli na ukrajinské hranice pomoc a vrátili se s uprchlíky

Do války se zatím nechystá, bude dělat, co může z Budějovic. „Moji přátelé v Kyjevě mi říkali, že je teď tolik lidí, kteří chtějí bránit Ukrajinu, že prostě naše armáda ani nemůže vzít všechny. Rozhodně ale nesedím a neodpočívám, všichni, co mohou a které znám, něco dělají, aby naše vojáky podpořili,“ přiblížil Dmytro.

Chtěl podržet své známé a tak jim píše, jak na ně všichni myslí, posílal také snímky kamionů s humanitární pomocí, které jeli z Budějovic. "I když nemůžeme být spolu s nimi fyzicky a bránit naší vlast, ze zahraničí děláme, co můžeme, pomáháme a podporujeme je na dálku,“ podotkl závěrem Petrash.