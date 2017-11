Dnes se konají dva předvánoční jarmarky

Českokrumlovsko - Předvánoční jarmark začíná v pondělí v Městské galerii v Českém Krumlově a potrvá do pátku.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Petr Brůha

Vždy od 13 do 18 hodin nabízí originální vánoční dárky, širokou škálu výrobků od regionálních výrobců a klientů domovů pro seniory.



Vánoční jarmark v pondělí od 9 do 18 hodin pořádá také Městská knihovna ve Větřní. Prodej keramiky a textilních výrobků chráněné dílny Nazaret z Borovan je od 9 do 18 hodin.