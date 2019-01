Českokrumlovsko - Hudebně poetické otevření adventu, kterému požehná českokrumlovský prelát Václav Pícha, se koná dnes tradičně o první adventní neděli 27. listopadu na náměstí Svornosti, kdy bude společně rozsvícen vánočního strom.

Adventní trh v Českém Krumlově. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

„Letos k nám doputovala stříbrná jedle ojíněná z Besednice, kde ji v roce 1980 u své chaty zasazovali manželé Silovských. Za ta léta jim vyrostla do ohromných rozměrů patnácti metrů a začala nebezpečně překážet, rozhodli se tedy ji věnovat našemu městu, a za to jim velmi děkujeme, strom je to opravdu majestátní a nádherný," uvedl starosta města Dalibor Carda.

Na českokrumlovském náměstí Svornosti voní vánoční punč a vánoční cukroví na adventním trhu, který bude až do 8. ledna denně nabízet bohatou gastronomii v podobě staročeských dobrot, výrobky s vánoční tematikou i tradiční řemesla. Každý týden od pátku do neděle a v letošním roce také na Štědrý den a Boží hod vánoční se budou moci naši nejmenší na náměstí Svornosti setkat se zvířátky z Volnočasového přírodního centra Pepíno.

Dnes také otevírání „Adventu živým světlem" – od 18 hodin na nádvoří Prelatury v Č. Krumlově.

Rozsvícení vánočního stromu v parku u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Besednici se uskuteční dnes od 17 hodin. Vystoupí členové ochotnického souboru V Brance a kapela Kašovanka (zvoneček s sebou!). Adventní jarmark začíná rovněž dnes od 13 do 16.30 hodin na úřadu městyse.

Adventní chumelení, vánoční tržiště, přehlídka cukroví, výroba dárečků, adventní věnce, domácí i řemeslné výrobky, vánoční fotografování a další. Akce se koná dnes od 14 do 17 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě a rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled proběhne v 17.15 hodin na náměstí.

Zahájení adventu v Kaplici. Dnes od 17 hodin na náměstí. Hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Kaplice, betlém se zvířátky, adventní jarmark.

V Brloze dnes v 17 hodin rozsvěcení stromu u prodejny Jednoty.

1. Adventní neděle ve Velešíně – adventní charitativní trh od 14 do 18 hodin na historickém náměstí pod radnicí, od 16 hodin „Zvonečkový průvod" (sraz u vánočního stromu, zvonečky s sebou). Rozsvícení vánočního stromu v 17 hodin za doprovodu venkovské dudácké muziky Bedrník.

Rozsvícení vánočního stromu před radnicí v Horní Plané se uskuteční dnes v 17 hodin. Vystoupení hornoplánských dětí, sváteční slovo starosty a hudba.

Adventní koncert s Musicou Bohemicou se koná dnes od 17 hodin v koncertním sále kláštera ve Zlaté Koruně. Zazní adventní a vánoční písně. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Parkování zajištěno na parkovišti před mostem.

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi se uskuteční dnes od 15.30 hodin na hřišti v Srníně a v 16.30 hodin u kapličky bude rozsvícen vánoční stromek.