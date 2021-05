Z důvodu poškození závěrné zídky a vzniku závady na kolejích přejezdu je od pondělí 24. května železniční přejezd zcela uzavřen, výjimku mají jen chodci. "Průchod chodců bude zajištěn přes den lávkou s vyloučeným pohybem na trati. V noci bude zajištěn přechod přes prostor přejezdu a výstražník bude pro chodce v činnosti," přidává podrobnosti českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Objížďka pro vozidla do 3,5 t je vedena po komunikaci Hodňov – Polná v bývalém vojenském prostoru Boletice. Doprava nad 3,5 t je vedena po objízdné trase Volary – Kájov. Dokončení opravy a otevření průjezdu se předpokládá 26. 5. do cca 19 hodin. V případě rychlejšího postupu prací se přejezd otevře ihned, jak to bude možné.