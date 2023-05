Pohár a zlaté medaile si do Kájova přivezl tým Kájovské sirény z celokrajské soutěže Mladý záchranář v akci. Děti si cestu do Budějovic užily v hasičském autě pod dohledem krumlovských profesionálních hasičů.

Vítězem v kategorii mladších žáků se stal tým Kájovské sirény. | Foto: HZS JčK

A jak to celé začalo? „Před pár měsíci za mnou přišla paní vychovatelka s tím, že tato soutěž existuje a že by se rádi zúčastnili,“ přiblížila ředitelka kájovské základní školy Lenka Augustinová, jak se kájovská omladila do dění vlastně zapojila. „A tak se domluvila dvě oddělení kájovské školní družiny, sestavila tým, včetně náhradníků, kteří se také s nadšením zapojili, a děti se pustily se do plnění úkolů prvního kola, které probíhalo přes Facebook.“

Družstvo, které si dalo název Kájovské sirény, se nakonec v prvním kole umístilo čtvrté a ve středu 17. května vyrazilo do Budějovic. „Přijelo pro ně ke škole pravé hasičské auto, z čehož byly děti úplně nadšené a už to byl pro ně obrovský zážitek, a finále nakonec vyhrály! Když se vrátily, mávaly na mě medailemi a ani nebyly dojetím schopné říct, že skončily první,“ dodala ředitelka školy.

Tým Kájovské sirény soutěžil ve složení Petr Janovský, Veronika Pěstová, Monika Chmelíková, Petra Ročňová a Stela Filipová, pod vedením vychovatelek škodní družiny Lucie Zimmermannové a Petry Žílové.

Ve finálovém kole se o titul Mladého záchranáře v akci v Českých Budějovicích se utkalo šest týmů mladších žáků a šest týmů starších žáků. Do něj se dostala družstva, která nejlépe uspěla v prvním kole soutěže, které se konalo v prvních měsících roku a přihlásilo se do něj celkem 130 družstev v obou věkových kategoriích. „Těší nás, že se zapojilo okolo 650 dětí z celého kraje,“ doplnila mluvčí Hasičského záchranné sboru JčK Vendula Matějů.

Finálové kolo na českobudějovické stanici se neslo v duchu opravdového zásahu hasičů - od přijetí tísňového volání a vyslání jednotek přímo na Operačním a informačním středisku HZS JčK přes jízdu k zásahu v opravdovém zásahovém voze až po vlastní zásah. „Kromě osmi povinných stanovišť, kde tým řešil mimořádnou událost a sbíral body, absolvovaly děti další čtyři stanoviště nepovinná. Prošly například fyzickými testy, které jsou součástí policejního přijímacího řízení, nebo pracovaly jako detektivové,“ popsala podrobněji Vendula Matějů.

A jak to celé dopadlo? Vítězem v kategorii mladších žáků se stal tým Kájovské sirény, mezi žáky druhého stupně škol zvítězilo družstvo BAQR ze ZŠ a MŠ Malšice.

„Mladý záchranář v akci“ je soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (dále jen HZS JčK) a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje (dále jen PČR JčK) a je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji. Jejím cílem je, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. Budou připraveni obstát v krizových situacích a postarat se o sebe i své blízké. (zug)