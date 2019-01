Český Krumlov – Krumlovská slevová karta Krumlov Card se během prvního roku své existence zatím drží v zájmu návštěvníků města.

Egon Schiele Art Centrum | Foto: Egon Schiele Art Centrum

„Od května do konce kalendářního roku 2011 bylo prodáno 2875 kusů karet, z toho 1880 obsahujících plné vstupné, 858 karet se sníženým vstupným a 137 rodinných karet,“ upřesnila Eliška Koričarová z českokrumlovského Destinačního managementu.

Karta má svoji výhodu nejen pro turisty, ale i pro místní nebo návštěvníky, kteří přijíždějí z regionu. Zakoupením karty lze totiž navštívit čtyři nejvyhledávanější atraktivity pohodlně během třicetidenní platnosti karty, a to s padesátiprocentní slevou z běžného vstupného. Za polovic se tedy lidé dostanou do Hradního muzea a na zámeckou věž, do Regionálního muzea, Musea Fotoateliér Seidel a Egon Schiele Art Centra.

O tom, jaká bude další podoba karty, se v těchto dnech jedná. Tedy hlavně o tom, zda se do spolku přiberou další subjekty. Nebo jakou grafickou podobu budou mít související materiály. Právě tato podoba se stala pomyslným jablkem sváru.

„S grafickými materiály, které byly ve výsledku použity, jsme byli hrubě nespokojeni. Kartu jsme neprodávali, ale lidem, kteří s ní přišli, jsme prohlídku umožnili. Nějaký extrémní nárůst to ale určitě nepřineslo,“ sdělila včera Hana Jirmusová Lazarowitz, ředitelka jednoho ze zúčastněných subjektů, Egon Schiele Art Centra.

S prvním nápadem na slevovou kartu, dotaženým do úspěšného konce, totiž přišlo právě Egon Schiele Art Centrum, které společně s Fotoateliérem Seidel už před spuštěním oficiální Krumlov Card zavedlo společné vstupenky na víkendové prohlídky.

Svoji vizi výsledného zpracování podoby karty a souvisejících materiálů navrhovalo Art Centrum také. Ale neúspěšně. Kvůli nesouhlasu s vizuální podobou projektu karty si Egon Schiele Art Centrum dokonce vloni ani nenechalo vytisknout logo karty na své propagační materiály.

Grafická podoba je podle Jirmusové pro umělecké centrum naprosto zásadní, a tak se zatím k pokračování spolupráce staví opatrně. „K samotnému projektu Krumlov Card se raději ani nebudu vyjadřovat. V tuto chvíli se znovu jedná o grafickém provedení materiálů, tak uvidíme, snad se v následujícím roce zapojíme více.“

O nějaké konkrétní podobě slevové karty či podobného produktu se ve městě hovořilo už dlouho. Na obdobné projekty, v zahraničí už dávno běžné, roky upozorňovali místní podnikatelé. Několik podobných projektů už dokonce během posledních let vznikalo nebo bylo blízko vzniku. Vše ale nabralo definitivní obrátky až po spuštění zimního provozu zámeckého Hradního muzea právě před rokem.

Svá očekávání podle Elišky Koričarové projekt slevové karty splnil. Vydatně se vyšší návštěvnost promítla například do statistik Fotoateliéru Seidel.

„Zhruba polovina všech lidí, kteří do Fotoateliéru dorazili, si kartu zakoupili. Takže i když muzeum poskytlo padesátiprocentní slevu na vstupném, tato sleva se mu vyplatila,“ dodala Eliška Koričarová.

Regionální muzeum v Českém Krumlově hlásí za loňský rok také vysokou návštěvnost. Zatím sice nemá ještě všechna čísla sečtena a podtržena, ale už nyní mluví o úspěchu. „Víme, že krumlovské karty se u nás prodalo zatím asi nejvíc. Co se podílu návštěvnosti týče, přesná čísla budeme vědět až o několik týdnů později,“ doplnil včera ředitel Regionálního muzea Filip Lýsek a dodal: „Jsme ale přesvědčeni, že zavedení Krumlovské karty se do toho významně promítlo.“