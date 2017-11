Do nadpozemského hudebního světa odešel Antonín Matzner

Český Krumlov – Antonín Matzner, významný muzikolog, spisovatel, publicista a dramaturg, ale hlavně výborný upřímný a čestný člověk, dramaturgická duše krumlovského Festivalu komorní hudby, 16. října navždy opustil své blízké a přátele.

Dramaturg Antonín Matzner (vlevo).Foto: Deník/ Redakce

Pro naše město vykonal mnoho obětavé a záslužné práce v hudební oblasti. Antonín Matzner měl nejen široké hudební vzdělání, ale velké osobní kontakty, které získal během svého působení. V hudebním světě se často říkalo, že není umělce, který by neznal Antonína Matznera, a kterého by neznal on. Jako publicista a kritik pracoval od začátku pro časopis Hudební rozhledy. Šíři jeho hudebního záběru dokládá rozsáhlá odborná činnost v jazzové i klasické hudbě. O tom svědčí jeho výborná kniha „Beatles, výpověď o jedné generaci“, vydaná v roce 1987. V ní nejde jen o životopisy jejich členů, historii o vzniku a působení této světově nejznámější skupiny, ale je tam i hudební rozbor jejich tvorby i textů, i s popisem inspirace k jejich tvorbě. Matznerovo jméno je uvedeno pod publikací „Encyklopedie jazzu a populární hudby“. Díky jeho aktivitě přivedl už do Československa řadu světových jazzových umělců. Byl dlouholetým producentem a hudebním režisérem Supraphonu. Od 90. let až do roku 2014 byl poradcem a dramaturgem festivalu Pražské jaro.



Antonín Matzner byl hlavním autorem vzácné publikace Šedesát pražských jar. Pražské jaro 2006.



V Č. Krumlově od roku 1996 působil Antonín Matzner jako ředitel a dramaturg Festivalu komorní hudby Český Krumlov, kam poté přivedl Mistra Josefa Suka, který se stal jeho čestným presidentem. Na Barokních nocích jsme Antonína Matznera pravidelně vídali v úboru kardinála. Leč takový je život – zemřel a zůstávají jen vzpomínky. Jeho pohřeb se konal v Praze 27.října a k jeho poctě se určitě uskuteční následně řada hudebních akcí. Na jeho parte byla umístěna fotografie s jeho typickým úsměvem a mottem Marca Aurelia: „Neveď si tak, jako bys měl žít myriády let! Nevyhnutelný osud se vznáší nad Tebou. Dokud žiješ, dokud ještě můžeš, staň se dobrým“. To je podle mého soudu charakteristika celé jeho životní cesty. Pokud jste ho znali, zachovejte mu dobrou památku a v duchu mu poděkujme za to, co pro nás znamenal a kulturu udělal.



RNDr. Lubomír Braný CSc.