„Pravděpodobně jsou to vojáci z táborské posádky,“ sdělil v pátek ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „Ve čtvrtek se zabydleli a ode dneška už by měli pracovat ve směnách. Využijeme je při polohování těžkých pacientů.“

Pracovníci jsou za přidělené vojáky moc rádi, nicméně uvítali by jich víc. „Budeme žádat o další,“ přitakal Vojtěch Remeň. „Tito vojáci u nás budou dva týdny. O prodloužení jejich pobytu nebo navýšení jejich počtu je potřeba žádat týden dopředu, takže žádost podáme další týden. To není moc praktické. Uvidíme, jak to dopadne.“

Patrik a Robert chtějí zatraktivnit obor Kuchař číšník. Skýtá obrovské možnosti

Momentálně je v krumlovské nemocnici hospitalizováno zhruba 35 pacientů s covidem. Očkovací ambulance u dětského oddělení je hodně vytížená, nicméně nemocnice očkovací směnu prodloužila na deset hodin a pracovníci nemocnice očkují i v sobotu. „Takže očkujeme teď kolem šedesáti hodin týdně,“ poznamenal Vojtěch Remeň. „A podařilo se nám dohodnout a ambulantními specialisty, konkrétně s paní doktorkou Křikavovou, že by měl od půlky prosince otevřít jeden mobilní tým ještě jedno očkovací místo na poliklinice v Krumlově. To by nám mohlo pomoci navýšit naši očkovací kapacitu. Jsme za to rádi.“

S čím dále tíživější situací se kvůli rozmachu covidu potýkají lékaři, sestřičky a další zdravotnický personál krumlovské nemocnice. Proto nemocnice žádala o pomoc hasiče a vojáky. Nemocnice se totiž potýká s velkou nemocností nemocničního personálu, a nejenom covidovou. Hodně chybí sestry na infekčních odděleních, také na ARO. Nemocnice proto musela omezit některé operace.