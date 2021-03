Kde jsou jihočeská Očka?

ČB: Výstaviště České Budějovice, pavilon T1

ČK: Sportovní hala

JH: Fakulta managementu VŠE v Praze

PI: Nemocnice

PT: Hotel Park

ST: STARZ – tělocvična

TA: Zimní stadion

Co se jihočeských nemocnic týká, atmosféra v nich dál houstne: už se připravují na překlady pacientů, prozatím v rámci kraje, nicméně hygienici varují, že další dva až tři týdny, přes všechna přijatá opatření, bude nemocných dál přibývat.

Dvě dávky očkování v Jihočeském kraji dostalo zatím 14 946 lidí z jeho necelých 650 tisíc obyvatel, první dávku má 27 298 lidí.

Naočkovaní už jsou všichni jihočeští zdravotníci, kteří se zaregistrovali, teď jsou na řadě senioři a také školští pracovníci. "Pokud budou naočkovaní senioři, už nebudeme mít problém s přetížením nemocnic," podotkl hejtman Martin Kuba.

S očkováním proti covidu pomůže v nadcházejících týdnech na 225 praktických lékařů z celého kraje, jejich seznam na svém webu brzy zveřejní krajský úřad. V kraji je na tři stovky ordinací, zapojí se jich tak více než tři čtvrtiny. Ze všeho nejdřív zmapují, jaká je situace mezi jejich pacienty staršími 80 let. „Osloví ty, kteří se z nějakého důvodu nemohli dostat do očkovacího centra, protože byli např. imobilní, a v první fázi by měli doočkovat je, to bude jejich hlavní úkol,“ uvedl po pondělním jednání se zástupci praktiků hejtman Martin Kuba (ODS). „Nemá proto smysl, aby se u nich teď registrovaly mladší ročníky.“ Ty by měly využít registračního webu a nechat si vakcínu píchnout v Očku.

„Stále máme velmi málo vakcín,“ upozornil hejtman. V Očkách začne tento týden také očkování školských pracovníků, kraj pro ně bude mít v prvním týdnu kolem 3 000 dávek. "Protože od pondělí musíme zajistit fungování krizových škol a školek v našem kraji, chceme mezi prvními očkovat právě pracovníky těchto škol a školek a pokračovat očkováním dalších," dodává Martin Kuba s tím, že dalších 6,5 tisíce vakcín pro seniory 70+ by tento týden měly dodat Pfizer a Moderna.

Očkování je znát: zatím jen u personálu

Že se většina jihočeských zdravotníků nechala naočkovat, už se naplno projevilo: namísto desítek nemocných jsou jich jednotky. To se ale nedá říct o počtech pacientů v nemocnicích: vytrvale stoupají, už jich je přes 450, zhruba 80 % z nich na lůžkách intenzivní péče.

Že se situace zhoršuje, potvrdila Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. Zatím se nepočítá s překlady pacientů do jiných krajů, ale lékaři i záchranáři už jsou připraveni na to, že by mohlo docházet k převozům mezi nemocnicemi, které jsou rozdělené do tří sektorů: České Budějovice – Prachatice – Český Krumlov, Jindřichův Hradec – Tábor a Písek – Strakonice. „Tyto nemocnice se vypomůžou, pokud by byl najednou větší nápor,“ vysvětluje. „Doufám, že tuto další vlnu zvládneme.“ S případnými převozy už počítá i jihočeská Zdravotnická záchranná služba.

Hradec je stále na špici

Nejhůř, pokud jde o počty pacientů, je na tom stále Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. V pondělí odpoledne už hlásili přes sto pacientů, stejně jako České Budějovice, počty tak setrvale stoupají. „Přibývá pacientů také na Písecku a na Táborsku,“ doplnila Zuzana Roithová, která současná přísná opatření nepovažuje za dostatečná. „Pokud budou lidi dál chodit do továren, s žádným velkým poklesem bych nepočítala,“ upozornila.

V 8. kalendářním týdnu bylo v kraji odhaleno 3 962 nových případů, týden předtím jich bylo o čtvrtinu méně: 2981. „Přichází k nám vlna ovlivněná vysokým podílem britské varianty viru, která podle denních dat výrazně zasáhla sousední Plzeňský i Středočeský kraj,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. „Musíme reálně počítat s tím, že výskyt nových případů v našem kraji bude mít i v příštích dvou až třech týdnech i přes všechna přijatá opatření stále velkou dynamiku.“

Na jihu Čech do konce února v souvislosti s covidem zemřelo 1 079 lidí.