Sladovna nazývá svůj koncept Galerie hrou. Znamená to, že si oproti klasickým galeriím a muzeím můžete vše vyzkoušet na vlastní kůži. Sahat na exponáty a instalace je zde samozřejmě dovoleno. A nejen to. Každý z výstavních sálů vás vtáhne natolik, že se dokážete vžít například do malého mravence, postavičky s oceňované počítačové hry Chuchel nebo i do učitele národů Jana Amose Komenského. Vyzkoušet si můžete také základy animovaného filmu.