Českokrumlovský plavecký stadion se pro veřejnost otevře až v pondělí 14. června, čili podle původního plánu. „Vše na otevření musíme přichystat,“ vysvětluje Martin Tomka, ředitel společnosti PRO-SPORT, která má plavecký stadion na starosti. „To znamená vyzkoušet technologii, zahájit zkušební provoz a hlavně nahřát vodu, a to není za den. Také doufáme, že do té doby se opatření o něco víc rozvolní, protože zajistit 15 metrů na jednoho plavce pro nás představuje dvacet lidí a nám se návštěvníky selektovat nechce.“

V českokrumlovském plaveckém areálu během nucené přestávky nezaháleli. „Zrekonstruovali jsme sociální zařízení pro veřejnost, to je úplně nové. A provedli jsme dílčí opravy na technologiích. Měnila se potrubí za nová, některá čerpadla atd., prostě běžná údržba.“ V pondělí 14. června pak bude kromě bazénu k dispozici také pára.

Podobně je na tom frymburský aquapark wellness hotelu. „Podle nařízení vlády jsme počítali, že otevřeme de facto 16. června,“ uvedl ředitel hotelu Bořivoj Vágner. „Bohužel ti, co nám vládnou, nám nedávají šanci něco plánovat. Čili informace, že můžeme otevřít od pondělka, nám nic neřeší, jelikož bazény ohříváme celkově asi osm dní. Hotel s aquaparkem tedy otevřeme až 10. června. To už budou otevřené i venkovní bazény. Dneska začínáme filtrovat vodu, napouštět bazény, které byly vypuštěné, a pak začneme vodu v bazénech ohřívat. Do 10. června budeme připravení a otevřeme veškerá střediska, která v hotelu máme.“

Přestávku hotel využil k rekonstrukci koupelen, pokojů, řešili výstavbu nových apartmánů. Dostavují druhou etapu expozice světa pod hladinou a na září připravují otevření dětského parku s brouzdališti, který bude součástí aquaparku.

Dnes 1. června tak pro veřejnost otevře pouze areál venkovního koupaliště ve Větřní. „Vše je připraveno, čekáme jenom na vhodné počasí,“ ujistil správce Jiří Kubík. „Sauna a krytý bazén budou v provozu zase až po letní sezoně.“

Aquaworld Lipno je rovněž uzavřený.