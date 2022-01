U Budějovic si řidiči vyzkoušejí první kousek budoucí dálnice, podívejte se

V pondělí pracovníci dokončili jeden ze čtyř vstupů hned vedle Komerční banky. „Do pátku by měly být hotovy ostatní vchody,“ dodal Bouzek s tím, že přípravu nezbytných úprav podchodu řeší investiční odbor magistrátu.

Klecovité pevné zábrany postupně nahradí provizorní oplocení podchodu u nádraží, do tamního podzemí se lidé delší dobu nepodívají.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Jeho slova doplnil Petr Šindelář, jednatel společnosti Správa domů České Budějovice, které podléhá správa tohoto majetku krajského města. „Montovány jsou žárově pozinkované ocelové konstrukce u jednotlivých výstupu z podchodu. Práce se uskutečňují v dopoledních hodinách s ohledem na menší pohyb občanů v rámci lokality. Původní mobilní oplocení je postupně demontováno a odváženo,“ popsal Petr Šindelář postup prací.

Instalace pevných zabrán nabrala loni zpoždění. Původně měli podzemní průchod uzavřít již v listopadu, ale jejich vytvoření výrobci trvalo déle, než se předpokládalo. Dočasné zabezpečené vstupů vyšlo na 830 tisíc.

Klecovitý zátaras má v pletivu pouze drobné otvory, aby do podchodu kolemjdoucí nevhazovali odpad. „Firma namontuje zábrany na čtyři vstupy, pátý nepatří městu,“ uvedl Šindelář s tím, že tam zábrany nemohou být ani z důvodu platných požárních předpisů. Jedná se o vchod od Mercury centra, kde jsou eskalátory, ten zajistil vlastník dočasnou zástěnou.

S podzemním podchodem pod Nádražní ulicí má město dlouhodobě patálie. Poškodila ho zemní vlhkost, zatékalo do něj, další porušení může odhalit odborný posudek, k němuž si statik vyžádal dokumentaci. Objekt v budoucnu čeká sanace v horizontu od jednoho roku do dvou let. Kromě bezpečnostních nedostatků zde vznikaly i hygienické problémy, často se zde scházeli mladiství i lidé bez domova a znečišťovali prostory odpadky i výkaly. Lidé se i z těchto důvodů zkratce podzemím raději vyhýbali.