Český Krumlov – „Za třicet pět let jsem něco takového nezažil,“ okomentoval včera současné počasí a chování zámeckých medvědů českokrumlovský medvědář Jan Míša Černý.

Medvědí pár býval zobrazen i na erbech Rožmberků. Jejich údajné příbuzenství s rodem Orsini mělo doložit starobylost rožmberského rodu a posouvalo jeho kořeny až do starověkého Říma. | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček



„Zrovna dnes ráno se snažil medvěd vlézt na medvědici,“ dodal medvědář. Medvědí dáma Kateřina sice na milostné hrátky příliš chuti neměla a svého partnera Voka odehnala, přesto by se takové chování dalo od chlupáčů čekat až tak nejdříve za tři až čtyři měsíce.

„Do půlky ledna zima určitě nepřijde. Neříkám, že nebude sem tam nějaký mrazík nebo sněhový poprašek, ale ta pravá zima ještě určitě ne,“ naznačil Jan Černý s tím, že medvědi jsou vlastně takovou pochodující meteorologickou stanicí. Stačí prý pozorovat jejich chuť k jídlu. Ta se totiž s blížícím se úderem zimy náhle zvedá. Oni zkrátka vědí, kdy se mají najíst do zásoby.

Zatím si medvědi dopřávají klasické stravy a podle apetitu jim chutná. Krmení dostávají třikrát denně, dvakrát za den pak k tomu vypijí ještě každý po dvaceti litrech mléka. Větší přísun tekutiny je také známkou toho, že je jim lidově řečeno horko.

Ovšem ani během klasické zimy většinou nespí, spíše jen klimbají. I v takovém stavu ale dokázali v minulých letech spořádat třeba 340 kilogramů medu, šest metráků brambor, nejlépe v kombinaci s kukuřičným šrotem, a to vše vařené v mléce společně se škvarky.

A to ještě není všechno. Dalším ukazatelem zásadnější změny počasí je listí ve výbězích. Zhruba tak čtyři až šest dní před příchodem sněhové fronty totiž zmizí. Ale nebude to tím, že by je zametli pracovníci správy zámku. Zametou je sami medvědi. Zvířata si listy totiž, opět po varování svého šestého smyslu, postupně nahrnou do pelechů jako podestu či matraci.

Nyní tedy ani samec Vok, ani jeho družka Kateřina, ale ani medvědice Marie Tezerie z vedlejšího výběhu nespí klasickým medvědím zimním spánkem. Když už, tak odpočívají a sem tam se vyhřejí na sluníčku, pokud vysvitne.

Letošní lednové jarní počasí popletlo ale nejenom medvěda. „Příroda je asi opravdu nějak obrácená, protože jsou vidět i podobné milostné hrátky u ptačích opeřenců. To ale není moc dobře. Hrozí, že ptáci zasednou, snesou vejce a pak zmrznou,“ dodal medvědář. Teplejší ovzduší také přeje k přežití i tvorům, které lidé příliš nemilují. Takřka bez problémů mohou zimu přežít i klíšťata a jim podobní paraziti. A také viry přežívají snáze, takže se dá s nástupem jarních měsíců očekávat i pořádná chřipková epidemie. Nezbývá tedy než medvědy a jejich předpověď počasí sledovat dál.