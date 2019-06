Do práce nejezdili auty, ušetřili tunu emisí

Český Krumlov – Tunu oxidu uhličitého a 500 litrů nespotřebovaného paliva ušetřilo třicet nadšenců z Českého Krumlova, kteří se zapojili do celostátní kampaně Do práce na kole. V květnu nechali své plechové miláčky zahálet a do zaměstnání se dopravovali vlastními silami.

Zdolávat nelehký krumlovský terén na bicyklu nebo pěšky namísto autem si dalo za úkol třicet průkopníků z pěti krumlovských firem. Přidali se k dalším dvaceti tisícům odvážných z celé republiky v devátém ročníku výzvy Do práce na kole. „Během května všichni krumlovští účastníci ujeli celkem šest a půl tisíce kilometrů a nachodili nebo uběhli téměř osm set kilometrů,“ upřesnila Petra Nestávalová, mluvčí města Český Krumlov, jehož pracovníci se do výzvy také zapojili. Uspořili tak 948 kg emisí CO2, ale i 17 tisíc Kč, které by jinak utratili za 515 litrů paliva. V kategorii týmové pravidelnosti se na 1. místě umístil tým Krumlovskej pracák s průměrem jízd 93,9 %. „Nejlepší cyklistou v Českém Krumlově je Tomáš Krbec z městského úřadu, nejlepším běžcem se stal Pavel Špachman z firmy Linde,“ dodala mluvčí. Více o výzvě najdete na www.dopracenakole.cz.

Autor: Zuzana Gabajová