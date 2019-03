Jižní Čechy - Jih je odříznutý od Prahy. Kvůli souběhu prací na silničních tazích přes Písek a Tábor se Jihočeši na cestě do hlavního města zdrží déle než obvykle. Nepomohou si ani při cestě vlakem. Kvůli výlukám.

Objízdná trasa Mirovice, Slavkovice, Rakovice. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Osmatřicetiletá sociální pracovnice Martina Cimpová z Roudné na Soběslavsku pravidelně dojíždí za prací do Prahy. Téměř žádná její cesta v poslední době se neobešla bez komplikací. Při putování vlakem musí v Chotovinách přestupovat na autobus a v Olbramovicích opět na vlak. „Je to strašné. Vlaky mají zpoždění a na navazující spoj to nestíháme. Nedávno jsem jela na schůzku se svým šéfem, kterou jsem kvůli tomu samozřejmě nestihla,“ popsala zážitek z posledních dní.