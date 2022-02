„V roce 2017 skončila závodní jídelna Zemosu a oslovili nás, jestli bychom to nechtěli vzít,“ vyprávěla Zuzana Kmochová. „Manžel měl zkušenosti z gastroprovozu. Pohybuje se v gastronomii od střední školy, dělal šéfkuchaře v hotelu Bellevue, než odjel do zahraničí. Pak působil ve Švédsku v michelinské restauraci, v Německu, v Indii, Japonsku, hodně cestoval. Poté se vrátil sem na jih. Působil v Táboře, pak rozjížděl Žlutou ponorku v Č. Budějovicích, kde slavili úspěchy. Na to přišla tato nabídka a protože manžel má rád Zubčice a už uvažoval, že by si otevřel něco vlastního, sáhl po ní.

Já mám střední hotelovou školu. Věděla jsem do čeho jdu. Momentálně jsem na mateřské, takže vypomáhám tak jako napůl. Samozřejmě se všechno učíme. Závodní stravování, catering a celá ta firma je pro nás oba něco nového. Učíme se vše za pochodu. Zatím nám to šlape.“

To dokládá fakt, že Jídelna začínala s vařením sedmdesáti obědů pro Zemos, když ji přejímali, a za čtyři roky se dostali na 520 obědů denně. Rozvážejí je do firem, organizací, důchodcům, nebo sociálně slabším lidem. Obědy odebírají firmy v Krumlově, úřady, soud, kaplický Isotherm. Rozrůstali by se dál, poptávky přibývají, ale v současnosti jsou na maximu své kapacity. K tomu navíc zajišťují catering na rozmanité akce. Většinou na svatby, také firemní večírky, oslavy narozenin, připravují pohoštění na akce od 15 lidí po tisícovku. Rovněž zajišťují degustační večery, donáškové večeře, nově pořádají i workshopy pro mládež a veřejnost. „Třeba dnes jedeme na střední školu do Kaplice na workshop pro žáky 1. až 3. ročníku oboru kuchař číšník na téma Moderní trendy v gastronomii a předkrmy. Všechno to vzniká tady,“ dodala s úsměvem Zuzana Hoďánková, maminka dvou holčiček, zatímco před dveřmi její kanceláře panoval ranní shon kolem přípravy obědů na rozvoz. Zaměstnanci se v kuchyni otáčejí už od čtyř hodin ráno, v 9.30 hodin musí být první várky obědů již na místě určení.

„Rádi bychom tu měli svůj vlastní prostor, kde bychom pořádali větší akce a degustační večery pro víc lidí,“ svěřila se Zuzana Hoďánková. „V současnosti vymýšlíme degustační večery pro třináct lidí s živou hudbou. Chtěli bychom se samozřejmě posouvat, jednoho dne možná až k vlastní restauraci. A myslím, že můj muž by rád byl řezníkem.“