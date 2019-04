Českokrumlovsko - Tuny odpadků vysbírali při sobotní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko dobrovolníci na mnoha místech okresu. A bude se pokračovat, na duben jsou naplánované další výpravy.

V Českém Krumlově se před sobotním dopoledním sběrem posilnili sladkým pečivem, které jim na cestu nachystali pracovníci odboru životního prostředí. Do terénu vyrazili i Kubalovi se svými dvěma dětmi a neteří. „Byli jsme předloni, to jsme uklízeli Krásné Údolí. Loni nám to nevyšlo, ale letos jdeme zas. K našemu rajónu jsme na starosti dostali také břeh Vltavy od Plešiveckého mostu k Rechlím,“ doplnil Ondřej Kubal, krumlovský lékař-internista.