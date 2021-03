„Do uzavírky jsme jezdili nakupovat jedině do Jindřichova Hradce, kde jsme navštívili rovnou i další obchody, například Jysk, Pepco a další. Nenapadlo mě jet do Pelhřimova i přesto, že to máme stejně daleko jako do Jindřichova Hradce. Práci mám v místě bydliště, tudíž mi odpadá starost přejíždění z okresu do okresu,“ vysvětlila.

S nakupováním je to ale pro ni teď složitější. „V Kamenici nemáme tak široké spektrum výběru služeb a obchodů, jako je tomu v Jindřichově Hradci. Věřím tomu, že mnohým lidem tato uzavírka dost zkomplikuje život. V případě nutnosti - zdravotní péče, pohotovosti… bychom jeli do Pelhřimova, abychom okres neopustili,“ zamýšlela se Radka.

Bošilec na rozhraní tří okresů

Uzavírku okresů mohou pociťovat i místní v Bošilci na Budějovicku. Vesnice se nachází poblíž Jindřichohradecka a Táborska. Lidé z Bošilce na Českobudějovicku jezdili například nakupovat do Veselí nad Lužnicí do Tesca či Penny. Odsud to mají asi 7 kilometrů. Teď jsou odkázaní na bošilecký obchod na návsi nebo na velké obchody v Českých Budějovickách vzdálených zhruba 30 kilometrů.

„Jezdila jsem do Veselí do Tesca na nákupy, ale uzavírka mi nevadí, máme v Bošilci obchod a jinak velké nákupy dělám v Budějovicích, kde i pracuji. Jsem nyní na homeofficu, ale tak dvakrát týdně se dostanu do Budějovic," poznamenala místní obyvatelka Jitka Stibůrková.

Denis Prosenc z Veselí nad Lužnicí z Táborska jezdí za prací do Bošilce na Budějovicko, kde má obchod. „Já jsem rád, že třeba přijde více lidí na nákupy a budu mít větší kšefty. Zatím jsem nebral více zboží, když budou lidé chodit do obchodu více, tak budu brát třeba více pečiva,“ zmínil. V pondělí ráno nepozoroval, že by se do obchodu přihrnulo více zákazníků. „Dnes je to první den. Místní chodí nakupovat pravidelně a občas zajde i někdo ze sousedního Dynína," řekl.