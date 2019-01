Boletice - Poslední plánovanou brigádu v loňském roce se nepodařilo uskutečnit, ale nadšenci na údržbu boletického kostela na vrchu Olymp nezapomněli.

„Ta poslední brigáda v loňském roce měla být zaměřená na úpravu hřbitova,“ sdělila Lenka Augustinová z kájovského spolku Pro radost. „Na předchozí brigádě jsme na hřbitov vrátili kamenné náhrobky a osadili je. Díky tomu zmizela hromada náhrobků u márnice.“ Filmařům totiž překážely při natáčení filmu Nabarvené ptáče a náhrobky na hřbitově posbírali, některé prý dokonce i vykopali.

V důsledku toho, protože spolek nemá k dispozici žádný plánek původního uložení hrobů, jeho členům nezbývalo, než vrátit a posadit náhrobky na plochu u kostela náhodně.

„Je pravda, že to nebylo od filmařů moc citlivé, ale na druhé straně to urychlilo úpravu hřbitova, protože nás to k tomu donutilo,“ míní Lenka Augustinová.

Lidé ze spolku chtěli náhrobní kameny ještě pořádně upevnit, aby je nepříznivé počasí nepovalilo, ale na to už se nedostali. „Takže je porovnáme až na jaře,“ říká Lenka Augustinová. „Až bude vhodné počasí uspořádáme další brigádu ve spolupráci s léčebnou v Červeném Dvoře.“

V tomto roce by spolek chtěl dočistit pozůstatky fary od náletů dřevin a vyčistit i přední stranu bývalé školy. „A ponechat tam jenom ovocné stromy. Kromě toho udržovat a upravovat hřbitov,“ dodala Lenka Augustinová. Rekonstrukcí vlastního kostela, který je památkovým objektem, se zabývá obec.