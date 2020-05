„Jako první přišel na řadu les mezi Mutyněvsí a Novou Olešnou na Jindřichohradecku. Vysadili jsme tam celkem 1710 jedlí bělokorých a 720 buků lesních," říká zakladatel inciativy Obnovme jihočeské lesy Libor Moravec. "Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením nás bylo zatím jen omezené množství. Musíme dodržovat odstupy a povinná byla i pokrývka nosu a úst.“

Z Mutiněvsi se dobrovolníci přesunuli do Soběslavi. V pátek vyrazili do Novohradských hor a v sobotu a neděli do Frymburku na Šumavě. Ve výsadbě budou pokračovat i v dalších dnech. „Původně jsme měli začít sázet lesy symbolicky na první jarní den. Přípravy ale zhatila propuknutá epidemie a následující přísná opatření. Už jsme ale déle již čekat nemohli a museli jsme začít i za dodržování současných pravidel,“ podotkl Libor Moravec.

Iniciativa vznikla na konci roku 2019. Do současné doby eviduje stovky zájemců, kteří chtějí vrátit lesům život. Více než polovinu tvoří ženy. Dobrovolníci jsou ze všech koutů Jihočeského kraje: z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Strakonic, Jindřichova Hradce, Prachatic, Tábora, Mladé Vožice, Pelhřimova, Frymburku, Horní Plané, Dolního Třebonína, Trhových Svin, Týna nad Vltavou, Jílovic, Hořic na Šumavě a dalších desítek měst či obcí.

Přibývá postupně i počet míst, které potřebují osázet. „Myslím si, že do konce roku budeme mít co dělat. Jihočeské lesy si to ale zaslouží. Rve mi srdce, když vidím všechna ta zničená místa. Ten pohled, kde ještě před dvěma lety býval lesy, býval tady život, je opravdu smutný. To jsem se rozhodl změnit a jsem rád, že se ke mně přidaly stovky další,“ dodal zakladatel iniciativy. Podrobnosti o ní i to, jak se přihlásit, najdete na webu http://www.obnovmelesy.cz.