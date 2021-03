"V sobotu jsme vyrazili vyčistit blízké okolí našeho města od odpadků," informoval Ondřej Šanda. "Sešla se nás, jako vždy, bohužel jen hrstka, ale i tak to za výsledek stálo. Zvolili jsme dvě odpočívadla u silnice E55, a to nás zaměstnalo na celé odpoledne."

Objevili tam spoustu odpadků. "Z té hrůzy jsme byli všichni konsternováni," popsal Ondřej Šanda. "Čím hlouběji jsme pronikali do lesa, tím více vrstev odpadků jsme nacházeli. Tím nejhorším byly pytlíky "s něčím" v různých stádiích rozkladu, různě zarostlé do okolní vegetace nebo různě zamotané do větví, lahve a sklenice s neidentifikovatelným obsahem. Přesto jsme si dali za cíl uklidit úplně všechno, protože existenci jediného papírku si pak mnozí lidé vykládají tak, že to se může."

Výsledkem úsilí dobrovolníků bylo naplnění patnácti pytlů odpadu.