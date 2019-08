Už s obavami zaparkoval v sobotu Petr Michale z Nových Hradů své auto na vymezené travnaté ploše nad festivalovým areálem. „Louka byla do kopce a už při příjezdu měla některá auta problém ho vyjet,“ svěřil se. „Již před koncertem mě tedy tížila myšlenka, co bude, až ty louky zmoknou.“ Jeho obavy se potvrdily.

V noci po koncertě se v bahně na rozmočené louce dostala auta do obrovských problémů, zapadala a na kluzkém terénu se stávala neovladatelná. „Bylo to skoro jako kalamita, lidé mokří a nikde ani noha z pořadatelů, kdo by situaci řešil,“ popisoval Petr Michale. „Za parkovné jsme zaplatili 150 korun a odjeli jsme odtud až za tři hodiny po koncertu s odřeným autem poté, co jsme pomohli vytlačit asi třicet aut! Organizace festivalu byla nezvládnuta.“

I když policie volajícím lidem radila, ať se obrátí na starostku města nebo pořadatele, město Rožmberk toto na starosti nemělo. „Město se na této akci nijak nepodílí, i když určitým způsobem spolupracujeme,“ zdůraznila starostka Lenka Schwarzová. “Je to čistě akce pořádající agentury a pozemky, na kterých se festival odehrává, jsou soukromé. Lidé v noci volali i mně.“

„Mrzí nás, že mají někteří takto špatný zážitek,“ sdělil za pořadatele Michal Šesták. „Při deštivém počasí je to s parkováním na Rožmberku vždy trochu komplikované, jelikož terén je svažitý a jiné vhodnější pozemky v docházkové vzdálenosti nejsou k dispozici. Na místě ale byli tři pracovníci ostrahy na koordinaci dopravy, které jsme ještě posílili o další dvě osoby. Pracovali tam do zhruba tří hodin ráno. Osobně se situaci věnoval i produkční Petr Muselík. Navíc několika zapadlým automobilům pomáhali pracovníci našeho subddodavatele Johnny Servis se čtyřkolkou, na místě byl v pohotovosti i traktor. Omlouvám se za potíže. Pokud by byl problém s uplatněním havarijní pojistky kvůli poškozenému autu, obraťte se na nás.“