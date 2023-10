„Je to problém, který řeší všechny vesnice. Mladí se stěhují do měst a venkov se vylidňuje, hospody a obchody zavírají, lidé tam nemají co dělat. Tomu my chceme zabránit, navíc máme výhodnou pozici přímo na hranicích,“ vysvětlil starosta Dolního Dvořiště Ivan Kůta. „A lidi mají zájem tu bydlet, zejména ti, co jezdí pracovat do Rakouska. Chceme sem i nalákat další mladého rodiny.“

Starosta Dolního Dvořiště Ivan Kůta.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováObec nabídla k prodeji jedenáct stavebních parcel, které nechala zasíťovat, a všechny se prodaly. Na některých už rostou nové rodinné domy. „Máme i nově zrekonstruovaný obchod, obec pokládá nové inženýrské sítě, opravujeme komunikace,“ vyjmenovává starosta.

Udržet mladé v obci má i právě rekonstruovaná restaurace s velkým sálem a hlavně zbrusu nový bytový komplex se čtrnácti byty. „Restauraci se sálem jsme koupili asi před čtyřmi roky, hrozilo, že ji koupí nějaký cizí státní příslušník a udělá z ní ubytovnu pro agenturní pracovníky, a tomu jsme chtěli za každou cenu zabránit. Proto ji koupila obec,“ popsal Ivan Kůta, proč se obec do mnohamilionové akce pustila. Hospoda se dříve jmenovala U Malše, pak Selský dvůr a obec jí chce vrátit název U Malše. „Padaly návrhy i to celé zbourat a postavit znovu, to jsem ale nechtěl, má to přece jen svého ducha.“

Zdroj: Se svolením obce

Dole bude obnovená restaurace, kterou má obec v plánu po dokončení pronajmout, sál v horním patře bude rozšířený na zhruba 200 míst a přibude i samostatný salónek pro zhruba 45 lidí. Sál má obec v plánu provozovat sama. „Bude tam komplet nová kanalizace, nová voda, elektrické rozvody, prostě dům pro 21. století,“ přiblížil starosta. „Toalety budou zvlášť, takže už se nestane, že člověk nebude nevědět, jestli je fronta na panáka, nebo na záchod, jak dodnes vzpomínají pamětníci.“

Rozdíl dvě koruny. Podívejte se, za kolik natankujete na Českokrumlovsku

Přes Dolní Dvořiště, které leží na hlavním severojižní průtahu Českem, jezdí desetitisíce turistů v létě k moři a v zimě na lyže. Za pár let tudy povede dálnic D3 a ve Dvořišti bude také dálniční sjezd, čehož chce obec využít. „Pokud se restaurace chytne a bude se v ní dobře vařit, určitě si najde své pravidelné hosty, jak Čechy, tak cizince,“ doufá starosta.