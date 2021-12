Momentálně pracovníci hospicu pomáhají čtyřem klientům v hospicové péči a deseti lidem v rámci terénní odlehčovací služby. „S počty hospicových klientů je to hodně takové nahoru dolů,“ řekla vedoucí hospicu a sociální pracovnice Michaela Vršníková. „Mezi našimi pracovníky jsou lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sociální pracovník a také technici. Potřebujeme je také, protože půjčujeme kompenzační pomůcky. V domácnostech technici skládají dohromady polohovací postele a jiné, což bychom my samy možná ani ve dvou nezvládly.“ Pečovatelský tým tvoří totiž samé ženy.

Hospicovou péči poskytuje tato sociální služba už rok, ale moc obyvatel regionu o ní stále neví. „Začátky byly těžké hlavně kvůli covidu,“ přitakala Michaela Vršníková. „O vzniku služby nikdo moc nevěděl. Boj o to, dostat se do povědomí Krumlováků, byl dost složitý, ale i díky úžasné spolupráci s nemocnicí jsme to zvládli docela dobře.“

O pomoc mohou hospic na základě doporučení praktického lékaře požádat lidé, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného člena rodiny. Pracovníci hospicu pak pomáhají klientovi v jeho domácím prostředí. Jejich cílem je, aby lidé odcházeli z tohoto světa bez bolesti na těle i na duši a s vděčností za život, který jim byl dán. Tomu pracovníci hospicu podřizují veškerou svou péči.

Když se klienti obrátí na pracovníky hospicu, vysvětlí jim, jak péče funguje, vedoucí Michaela Vršníková. Do rodiny na příjem klienta se poté vydá tandem ve složení vrchní sestra, lékař a sociální pracovnice Michaela. "To proto, že každý z nás pacienta vidí z trochu jiné strany," přiblížila vedoucí hospicu. "Můžeme tak během jedné návštěvy postřehnout více věcí najednou. Já si jako sociální pracovnice povídám s pečující osobou a sestra s doktorem se věnují pacientovi. Vyšetří ho, zjistí aktuální medikaci, mohou ji upravovat. Lékař zahájí paliativní péči a léčbu, přičemž spolupracuje s předcházejícím doktorem."

Služba disponuje třemi automobily, ale ani ty už nestačí. Dojezdová vzdálenost od Krumlova je do 30 kilometrů. „Takže jsme jezdili třeba i na Jelení Vrchy k Nové Peci,“ doplnila Michaela Vršníková. „Jinak nejčastěji míříme do Velešína, Kaplice, Křemže, Krumlova i na Lipensko.“

Pomoc je pro klienty a především pečující rodiny velikou vzpruhou. „První návštěvy bývají hodně nedůvěřivé, ale po čase se to změní, že se pak často stáváme členem domácnosti,“ podělila se o své zkušenosti ošetřovatelka Libuše Majkusová. „V rámci odlehčovací služby také přicházíme k lidem, kteří jsou již z důvodu malé soběstačnosti i určitým způsobem zanedbaní, léčíme různé kožní problémy a jiné. V některých případech se díky našim aktivizacím klienti i psychicky zklidní. A pochopitelně je velmi důležitá komunikace s klienty.“

Kam se obrátit: Potřebné informace se dozvíte na www. hospicvit.cz nebo na tel. 739 130 330. Hospic poskytuje domácí hospicovou péči a terénní odlehčovací službu. K dispozici jsou odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Zejména pro ošetřovatelky je to práce psychicky náročná. „Jde o to, jak tu práci vnímáte,“ vysvětlila vedoucí. „Pro mě na tom není nic depresivního. Naopak v ní vidím velké poslání a poselství, že něco takového mohu dělat. Doprovodit někoho na druhý břeh je něco úžasného, když víte, že odchází smířený, bez bolesti, obklopený rodinou, doma, kde celý život žil. To je to, co si říkáte, že by člověk jednou chtěl pro sebe. Dělám práci, která mě baví, která je mým životním posláním a nevidím v tom žádnou těžkost.“

Ohledně hospicové péče je na tom nyní Jihočeský kraj velmi dobře. "Náš kraj je v dostupnosti domácí hospicové péče na tom vůbec nejlépe v republice," vyzdvihl Robert Huneš, ředitel zastřešujícího Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. "Jsou kraje, kde je tato péče dostupná jen částečně, i kraje, kde je takřka nedostupná, kdy je v celém kraji jedna jediná hospicová péče. Tady naopak platí, co okres, to samostatný domácí hospic."