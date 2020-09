Jednou z posledních lokalit na jihu Čech, kde neexistuje domácí hospicová péče, je Českokrumlovsko. To ale brzy bude minulostí. Tato služba už se rodí.

Práci a prostředí hospice můžete lépe poznat na výstavě fotografií v českokrumlovské knihovně. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Co obnáší hospicová péče a jak vypadá, můžete až do října zjistit na výstavce fotografií v českokrumlovské Městské knihovně. „Hospice jsou to nejlepší, co současná civilizace lidstvu přinesla,“ říká Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. „Nikdo dnes nemusí umírat v nesnesitelných bolestech.“