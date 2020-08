„Červen a červenec byly deštivější, takže dlouho trvalo, než se sezona rozjela. V její první polovině byla i dost vysoká voda, což mnoho lidí také odradilo,“ říká Jaroslav Lhotský, provozovatel českobudějovické půjčovny lodí Pirát.

Sezona podle něj trvala v podstatě jen měsíc, od poloviny července do poloviny srpna. „Mělo na to vliv také to, že lidé netušili, jaká bude situace v létě, proto na jaře v době karantény objednávky na zapůjčení lodí či raftů téměř nechodily,“ dodává.

Podobně na tom byli i v jihočeském Kempu Na Pískárně a v jejich půjčovně lodí. Podle Michala Pažouta, generálního manažera kempu, klesla letos návštěvnost na 40 procent. „Sezona byla ochuzená o květen a možná přijdeme i o září,“ obává se manažer.

Mezi vodáky bylo také méně cizinců než v předchozích letech. To potvrzuje i Ondřej Pinkava z Vodáckého centra v Českých Budějovicích: „Oproti minulým rokům činí úbytek vodáků z řad cizinců přes 90 procent.“ Zároveň prý ubylo ale i domácích vodáků. „Do června jich bylo výrazně méně. Současně se snížil i počet turistů, kteří při návštěvě Českobudějovicka vyhledávají vodní zábavu jako například rafting či paddleboarding,“ pokračuje Ondřej Pinkava.

Rozdílný pohled na letošní vodáckou sezonu však mají sami jihočeští vodáci. Podle Nikoly Šímové, která jezdí na vodu pravidelně, bylo vodáků na vodě mnoho, stejně jako každý rok. Jediným rozdílem byla podle ní dezinfekce v každém kempu. „Kempy byly plné, že mnohdy ani nebylo volné místo, kam bychom postavili stan. Takže lidí bylo na vodě letos možná i více než obvykle,“ popisuje vodačka, ale zároveň dodává, že menší a méně známé kempy byly naopak prázdnější.

