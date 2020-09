Doprava zkolabovala především v ulici Boženy Němcové směrem od KOH-I-NOORu či Lidlu, která je příjezdovou trasou k nemocnici.

Jak vysvětlila mluvčí největšího zdravotnického zařízení v kraji Iva Nováková, ulice zablokovali řidiči, kteří čekají, aby podstoupili testy na koronavirus. V odběrném místu, které se nachází v blízkosti hlavního vstupu do nemocnice u patrového parkoviště pro veřejnost, se totiž zájemci o otestování nemusejí objednávat na určitý den a čas. Na rozdíl od ostatních nemocnic, kde jsou podle Ivy Novákové objednací lhůty dlouhé i pět dní. „Každý, kdo dostane žádanku k vyšetření, může do českobudějovické nemocnice přijet na stěr rovnou. Toho lidé ve velké míře využívají, míří sem tedy z celého kraje nebo dokonce z Prahy. Proto se tvoří dlouhé kolony,“ vysvětlila Iva Nováková.

Dopravu na parkovišti nemocnice koordinovali pracovníci bezpečnostní služby, kteří dříve působili u dopravní policie, a mají tak s řízením provozu zkušenosti. Všechny zájemce, kteří na stěr čekali v autech, se snažili nabádat, aby auto u nemocnice zaparkovali a šli stát frontu určenou pro pěší. Umožňuje-li jim to zdravotní stav. Parkovací kapacity prý jsou u nemocnice dostatečné. „Tím se snad fronta aut v okolních ulicích brzy zmenší,“ zmínila v pondělí po poledni Iva Nováková.

Všem zájemcům o otestování radili, aby k českobudějovické nemocnici přijížděli raději v úterý, středu nebo čtvrtek, kdy je tam méně lidí. „Nejhorší situace bývá právě vždy v pondělí nebo v pátek,“ doplnila mluvčí.

Přes dvě hodiny stáli lidé v pondělí v koloně před českobudějovickou nemocnicí.

„Musela jsem na testy na koronavirus, protože mám virózu a pracuji s dětmi,“ svěřila Pavlína z Veselí nad Lužnicí, když popojížděla krokem v koloně.

„Čekám tady zhruba dvě hodiny. Zrovna jsem telefonoval s kamarádem a říkali jsme si, jestli by nebylo lepší dát to na Výstaviště nebo někam, kde je více místa, aby se neblokoval vjezd do nemocnice. Tam od zimního stadionu je fronta, takže jedu na testy spíše preventivně, protože pracuji s mládeží,“ řekl Roman Kondelík z Motoru.

Dlouhou dobu vyčkávala na testy i žena s dětmi. „Přijeli jsme z Borovan na testy na koronavirus, jedu s dvěma dětmi. Poslali nás ze školy. Čekali jsme ve frontě dvě a půl hodiny. Četla jsem, že to tak v průměru trvá i na jiných místech v Čechách,“ sdělila u nemocnice maminka Gabriela z Borovan.

Aby se situace neopakovala, bude muset i českobudějovická nemocnice přikročit k zavedení objednávkového systému. Ten začne fungovat pravděpodobně od října.