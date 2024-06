/FOTOGALERIE, VIDEO/ O pokroku na stavbě dálnice D4 Via Salis se společně přijeli přesvědčit premiér Petr Fiala s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Na dálnici mezi Příbramí a Pískem je v plném proudu poslední stavební sezona. Projekt dostavby 48 kilometrů dlouhé dálnice bude dokončen v prosinci 2024.

Dostavba D4 je v poslední stavební sezoně. | Video: Lucie Kotrbová

O aktuálním stavu projektu D4 předsedu vlády a ministra dopravy informovali v rámci kontrolního dne generální ředitel koncesionáře Via Salis Christian Biegert a za zhotovitele Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS.

„Zkušenosti s právě probíhající dostavbou dálnice D4, která je prvním velkým PPP projektem u nás, ukázaly, že tento model spolupráce státu a soukromého sektoru jako jeden z nástrojů k zajištění výstavby dopravní infrastruktury funguje. V příštích deseti letech potřebujeme investovat do rozvoje dopravní infrastruktury jednotky bilionů korun. K zajištění těchto prostředků proto počítáme rovněž s větším zapojením soukromého kapitálu do dalších projektů na dálnicích i železnicích,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Dálnice D4 Via Salis se začala stavět v červnu 2021. Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Aktuálně je prostavěno zhruba 85 % z plánovaného objemu prací a dílo bude dokončeno v prosinci 2024.

„S panem premiérem jsme se přesvědčili, že na projektu dostavby D4 probíhá vše podle plánu. I díky dokončení této dálnice zprovozníme v letošním roce rekordní počet kilometrů nových dálnic. Realizace dálnice D4 prostřednictvím PPP nejen výrazně urychlí spojení středních a jižních Čech a uleví mnoha obcím v regionu od dopravní zátěže, ale důležitá je také jako pozitivní reference pro zapojení PPP do dalších dálničních a železničních staveb,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Jsme rádi, že se projekt Via Salis stal pozitivní referencí a pomáhá razit cestu PPP projektům v České republice. Do konce projektu zbývá necelých sedm měsíců a nasazení všech týmů, které v projektu pracují, je obrovské. Projekt se těší i velké podpoře akcionářů, a i proto je velký důraz kladen na aktivity podporující udržitelnost, biodiverzitu a bezpečnost. Jsme hrdí na to, že budujeme moderní udržitelnou dálnici“, dodal k tomu generální ředitel Via Salis Christian Biegert.

Premiér a ministr dopravy projeli část nově budované trasy a postupně navštívili několik zajímavých míst. Zastavili se například u milínského zářezu, který je jedním ze stavebně nejkomplikovanějších úseků na D4. V průběhu loňského roku zde bylo třeba odtěžit 43 tisíc kubíků velkého skalního masivu, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro těleso dálnice. Na vrcholu zářezu navíc vyrostl ekodukt pro migraci divoké zvěře.

Stavební činnosti probíhají intenzivně v celé budované trase dálnice. K těm nejvýznamnějším patří například práce na odpočívkách Krsice (246 parkovacích míst), stavba operačního centra, z nějž bude celý provoz D4 monitorován a řízen, nebo dokončování mostních konstrukcí. V areálu operačního centra vzniká i budova pro dálniční oddělení jihočeského krajského ředitelství PČR pro dohled nad provozem. Na hlavní trase se postupně pokládají všechny vozovkové vrstvy (s výjimkou finální obrusné vrstvy, která přijde na řadu až v letních měsících, aby nebyla poškozena stavební technikou). Běží rovněž všechny činnosti související s důkladným odvodněním komunikace a instalují se bezpečnostní prvky – středová a krajní svodidla.

„Nasazení lidí i techniky na D4 je mimořádné. V současnosti na dálnici pracuje přes 1100 lidí a 500 strojů a tyto počty budou kulminovat v letních měsících,“ uvedl Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS.

Kontrolního dne se zúčastnil i nový francouzský velvyslanec Stephane Crouzat, který vyjádřil připravenost Francie pokračovat v rozvoji česko-francouzských vztahů, k jejichž prioritám rozvoj infrastruktury rozhodně patří.

Podzimní měsíce budou věnovány desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice tak, aby v prosinci 2024 bylo vše hotovo. Dalších 25 let bude koncesionář dálnici provozovat. Provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech i na nových 32 kilometrech bude zajišťovat společnost Via Salis Operations, vlastněná ze 100 % VINCI Highways. „Buduje se tým více než 50 odborníků, kteří budou mít dálnici na starosti. A současně se staví zázemí s dohledovým centrem, kde se budou sbíhat veškerá data z informačního systému a operátoři budou mít díky řadě velkoplošných obrazovek dokonalý přehled o aktuálním dění na dálnici. V areálu operačního centra také vzniká rozsáhlé zázemí pro technické čety, které budou zodpovědné za komplexní údržbu dálnice. Bezpečnost nově budované dálnice je pro nás jednou z nejvyšších priorit,“ zakončil generální ředitel Via Salis Christian Biegert.

Jiří Janoušek