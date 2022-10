Dřevěný most do Loučovic bude o víkendu uzavřený. Musí se opravit mostovka

Most do Loučovic se na víkend 8. a 9. 10. 2022 uzavírá. Týká se to velmi vytíženého dřevěného mostu na vjezdu do obce. Zcela uzavřen pro všechny vozidla bude do neděle. Pěší se přes něho sice dostanou, ale cestu přes most by měli zvážit, protože budou přecházet přes staveniště.

Dřevěný most do Loučovic bude o víkendu zcela uzavřen. | Foto: František Fazekas