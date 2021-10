Jak již Deník informoval, za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje také osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19. Lidé po příjezdu na stanoviště podobně jako při loňských krajských a senátních volbách po stažení okénka automobilu prokáží volební komisi v ochranných oblecích svou totožnost a potvrzení o karanténě či izolaci a dostanou hlasovací obálku a lístky. Za plentou vloží vybraný lístek do obálky a tu pak následně do volební urny.

Tito voliči z českokrumlovského okresu mohou využít příležitosti odvolit dnes, tedy ve středu 6.října, z auta na volebním stanovišti drive-in od 8 do 17 hodin.

Stanový přístřešek opět vyrostl v areálu Správy a údržby silnici v Českém Krumlově. K němu navádí směrovky občany v autech, kteří chtějí volit do Poslanecké sněmovny, ale k tomu, aby mohli přijít k volbám v pátek a sobotu, jim brání izolace v karanténě a infekce koronavirem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.