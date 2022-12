Ptačí chřipku subtypu H5N1 podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka potvrdily testy odebraných vzorků v drobnochovu v obci Ponědraž na Jindřichohradecku. "V chovu původně bylo více než šest desítek kusů drůbeže, a to především slepic a kohoutů, ale také několik kachen - indických běžců. Protože chovatel zaznamenal zvýšený úhyn slepic, které navíc vykazovaly příznaky onemocnění, nahlásil tuto skutečnost státní veterinární správě," uvedl Petr Vorlíček. Nové ohnisko v Ponědraži se veterinářům podařilo rychle zlikvidovat. "Veškerou drůbež jsme utratili už v neděli během dopoledne. V chovu byla udělaná asanace a vše je připravené pro to, aby se toto ohnisko mohlo zrušit. Bude tam platit pouze pozorovací doba jedenadvaceti dnů," upřesnil ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj František Kouba.

Jihočeští veterináři jsou v pohotovosti kvůli zatím největšímu ohnisku, které se objevilo před dvěma týdny ve velkochovu kachen na výkrm v obci Frahelž na Jindřichohradecku, patřícímu společnosti Mavela Dynín. V oblasti kolem zasaženého chovu vyhlásili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. "První pásma kolem Frahelže se nám rozšířila trochu dál vzhledem k novému ohnisku v Ponědraži, které bylo v pásmu dozoru. Museli jsme udělat soupis drůbeže v přilehlých obcích, které spadly do rozšířeného pásma. Kolegové tento týden obešli Lomnici nad Lužnicí a Klec, kde odebrali vzorky na vyšetření a v pátek vše odevzdají do laboratoře," přiblížil František Kouba s tím, že výsledky kontrolních odběrů by veterináři měli znát během příštího týdne.

O víkendu přibylo na jihu Čech další ohnisko nákazy ptačí chřipkou

Kvůli ptačí chřipce ve Frahelži muselo být utraceno na 15 tisíc kachen. Drůbež se do areálu firmy Mavela hned tak nevrátí. "Zatím v objektu není dokončena kompletní asanace. Byla provedena mechanická očista i první fáze asanace a následovat bude v těchto dnech druhá, což bude trvat nejméně do konce roku. Chovatel pravděpodobně bude pokračovat v chovu kachen, protože je napojený na nějaký řetězec chovu a porážky," doplnil ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Šlo o vůbec největší zasažený chov, který kdy jihočeští veterináři řešili.

Podle celorepublikového nařízení veterinární správy musí chovatelé až do odvolání svou drůbež zabezpečit tak, aby nedošlo ke kontaktu s volně žijícími ptáky. Krajská veterina je denně zahlcena telefonáty i e-maily chovatelů, kteří se chtějí ujistit, jak správně drůbež uzavřít a jestli mohou získat výjimku. "Je nařízeno všem chovatelům drobnochovů, aby si uzavřeli drůbež do kurníků nebo voliér. Samozřejmě ale je třeba dbát ochrany zvířat před týráním. Nelze zavřít slepice nebo kachny na malém prostoru tak, že je tam necháme udusit, to je extrém. Je třeba k tomu přistupovat s rozumem, uzavřít krmení a pokud možno mít nějakou venkovní voliéru, kam drůbež přes den můžete vypustit," upřesnil František Kouba s tím, že veterinární správa může u drobnochovatelů provádět namátkové kontroly.

Na situaci reagoval také Český svaz chovatelů. Okresní organizace Jindřichův Hradec sdružuje téměř stovku členů, kterým vedení rozeslalo nařízení veteriny. "Sám chovám osm hus, které jsou na zahradě, ale kvůli lišce je teď ven stejně příliš nepouštím," řekl jednatel okresní organizace Vladimír Kopřiva. Někteří chovatelé slepic podle něj mohou kvůli nařízení zaznamenat nižší snůšku vajec. "Může to tak být, protože slepice mají omezený prostor, i když jsou vypuštěné ven. V zimním období je ale pokles snůšky běžný, protože noc je dlouhá a drůbež má tak delší pauzu při příjmu krmiva, takže je lepší v kurníku přisvěcovat a uměle jim tak prodloužit den, aby si slepice krmivo vzaly," poradil Vladimír Kopřiva. Chovatelům současná situace komplikuje život. Na konci ledna 2023 má totiž v hale u základní školy ve Frahelži proběhnout chovatelská výstava. O tom, jestli akce proběhne ale musí rozhodnout veterinární správa.

Ve Frahelži veterináři likvidují kachny. Virus zabil za víkend další tisíce kusů

Situace ohledně ptačí chřipky je podle veterinářů zatím lepší než v loňském roce. "Loni jsme měli v tuto dobu už deset ohnisek a spíše šlo o ta větší. Zejména novohradské husy nám daly zabrat, protože se to táhlo v podstatě celý rok," poznamenal František Kouba.

V rámci celé republiky je zatím hlášeno šest ohnisek ptačí chřipky. Čtyři ve Středočeském kraji a dvě v Jihočeském. Ve všech případech nákazy se podle veterinární správy jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. Toto virové onemocnění postiženým ptákům způsobuje dýchací potíže a ztrátu chuti, hynou obvykle do dvou dnů. K přenosu dochází prostřednictvím trusu nemocných ptáků. Příznaky se projeví do týdne od nákazy.