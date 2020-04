„Výsledek je zase pozitivita na COVID-19. Já i moje rodina dál zůstáváme v přísné domácí izolaci. Další test mě čeká v úterý,“ vysvětlil s tím, že nikdo neví, jak je taková věc možná.

Dobrá zpráva je, že manželka a dcera měly testy negativní. „Nedá se nic dělat, vydržíme,“ dodal s tím, že dál zůstává ve svém pokoji a dodržuje všechna nařízení hygieniků.

Vůbec první jihočeský pacient, u kterého se koronavirus, pracuje jako řidič v Bavorsku. Ze zahraničí se domů vrátil v pondělí 9. března a v tom týdnu také podstoupil test na koronavirus. Vůbec ho tehdy nenapadlo, že by mohl být nakažený. Měl jen trochu kašel a teplotu žádnou. Ta přišla až po zhruba dvou dnech marození a vyšplhala se „jen“ na 37 stupňů. „To jsem lékařku nekontaktoval fyzicky, pouze telefonicky a následně dodržel veškeré pokyny, které jsem dostal,“ řekl v pátek 13. března. I s manželkou proto jeli do Českých Budějovic na odebrání vzorku. Osobně si prý do poslední chvíle myslel, že nemůže být pozivní na nový typ koronaviru.