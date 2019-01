Kleť - Vynálezce z Tábora chce pomáhat handicapovaným.

Oproti původnímu plánu vyrazil Miroslav Vacek z Českého Krumlova o hodinu a půl později. | Foto: DENÍK/Václav Votruba

Cesta z českokrumlovského náměstí až na vrchol Kleti na invalidním vozíku není nemožná, to dokázal ve středu Miroslav Vacek, důchodce z Tábora. Do nelehkého terénu vyrazil se svým speciálně upraveným vozíkem. Doprovod mu dělali dva přátelé na kolech.

Hned ráno musel ale bojovat s celkem zásadní překážkou – nepřívětivým počasím. Pršelo a foukal nepříjemný vítr. Nic extra pro dlouhou a vyčerpávající jízdu.

Vacek se tedy rozhodl počkat, až se příroda umoudří, což se nakonec stalo. Místo plánované desáté hodiny vyrazil zhruba v půl dvanácté. Už v Českém Krumlově neunikl jeho vlastně vynalezený mechanický vozík pozornosti turistů. „Nakonec byla cesta skvělá. Nezapršelo, což bylo úplně nádherné,“ chválil si Vacek. Problémem ale bylo popadané listí a větvičky. „To mě vůbec nenadchlo. Jak pršelo, ocitl se na silnici taky písek.“

Nepříjemnou zkušeností byl i provoz na vozovce. Řidiči na vozíčkáře totiž příliš ohled nebrali.

„Houkali a různě mě tlačili až do příkopu. Zjistil jsem, že řada řidičů neumí auto správně zaparkovat u krajnice. Zabírali se svými auty hrozně místa, takže nebylo vždy snadné je objíždět,“ zmínil důchodce vynálezce.

Stejně ji pokořil

Ve finále ale nejvíce zaprotestovalo vlastní tělo – bolavé rameno se ozývalo stále více, bolest začala být takřka nesnesitelná. Jenomže Miroslav Vacek se zastavit nedal. Na vrchol chtěl vystoupat stůj co stůj. A to se mu také podařilo po třech hodinách a třech minutách. „Když jsem vyjel nahoru, byl jsem opravdu strašně rád, že už tam jsem. Ke konci by mě už předjel i ospalý hlemýžď. Nahoře jsem si dal alespoň pivo.“

Když nedávno podobnou cestu absolvoval ze Zlaté Koruny, lidé na Kleti byli z jeho výjezdu překvapení. Vozíčkář na vrcholku je přece jenom rarita. Nyní se žádné extra vítání nekonalo. Počasí totiž moc turistů do přírody nevylákalo.

Následovala tedy cesta zpátky, která se dohrávala ve znamení neustálého brždění. Pokus se tedy vydařil. Miroslav Vacek dal tak světu najevo, že díky jeho vynálezu může invalida překonat i zdánlivě nepřekonatelné. „A to za pár korun! Kdyby si to chtěl někdo vyrobit, můžu mu dát plánek,“ upozornil.