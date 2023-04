/ANKETA/ Vůbec si to neumím představit, nemáme tady ani bankomat. Je to celé nesmysl. Já se dobelhám sotva těch pár metrů sem, do centra se sám nedostanu. Ve městě ani není kde parkovat. Tak reagují obyvatelé Plešivce, největšího krumlovského sídliště, na zprávy o tom, že by měli o svou poštu, krumlovskou „trojku“, přijít.

Jedna z menších pošt v Českém Krumlově, trojka, je na sídlišti Plešivec. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Pro důchod si na plešiveckou poštu v úterý po Velikonocích chodí desítky lidí. A většina z nich je kvůli tomu, že by pobočka mohla v polovině roku skončit, notně rozčarovaná. „Já nemám svůj účet, platební kartu, nic, jinak než na poště se k penězům nedostanu,“ svěřila se jedna z obyvatelek sídliště. „A teď bych se měla štrachat do centra? Autem nejezdím, děti tu nežijí, to by pro mě byl pomalu celodenní výlet, s tím, jak jezdí autobusy. Pěšky tak daleko už nedojdu. Ale nejde jen o důchod, tady mi pomůžou se vším, poradí mi, když něco nevím, platím tu taky složenky za elektřinu, účet za telefon, prostě všechno.“

Na Plešivci žijí téměř tři tisíce lidí z celkových dvanácti a půl tisíc Krumlováků a na tamní poštu jezdí lidé i z Nového Spolí. Kromě toho odtud korespondenci posílají úřady, např. Česká správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce, které tam sídlí. Ty všechny by podle aktuálních plánů měla obsloužit hlavní krumlovská pošta na Latráně.

„Je to hovadina, rušit to zrovna tady, vždyť my tu nemáme ani bankomat. Já třeba účet a kartu mám, donedávna jsem ještě pracoval, ale co starší lidi? Ti se můžou jít leda tak klouzat,“ postěžoval si František Bělík, další z obyvatel sídliště. „A vezměte si, jak to tu je s dopravou, a starší lidi, co účty nemají, by měli jezdit do města autobusem? Na hlavní poště, to je taky zoufalství už teď, musí se tam čekat, než je volno u okýnka, a to tam skoro nikdo nebydlí. Už vidím ty návaly, to se tam z toho pominou. A kde tam budou lidi parkovat? Před poštou se nesmí, od parkoviště pod poštou je spousta schodů… Prostě je to hovadina, jak říkám.“

Město chtělo za pobočky bojovat. Nepovedlo se

Naděje, že se městu podaří s vedením České pošty vyjednat zachovaní poboček, padla 13. dubna. Zrušení poboček pošty na největších sídlištích v Českém Krumlově, na Plešivci a Míru, je nezvratné. Navzdory snahám města se jejich likvidaci odvrátit nepodařilo. Zástupci pošty jakékoli návrhy na udržení poštovních služeb v těchto lokalitách zamítli. „Podařilo se nám se zástupci pošty sjednat schůzku dříve než za tři týdny, kdy se původně měla uskutečnit. Z jejího výsledku jsme ale bohužel zklamaní a rozčarovaní. Nabídli jsme několik možností, jak pošty pro občany udržet, zástupci pošty ale na žádnou z nich nepřistoupili,“ řekl starosta Alexandr Nogrády.

Jednou z variant, která byla na stole, byla možnost, že na současných místech zůstanou obě pobočky, a to v režimu pošty Partner a provozovat je bude město. Další možností bylo zřízení pobočky pošty Partner někde jinde v Krumlově, kam by se dalo dobře dojet autem či autobusem, například na autobusovém nádraží, anebo zřízení jiných poboček právě na Plešivci a na Míru.