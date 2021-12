V těsném sousedství hřbitova žije Božena Švecová. Ve svých 72 letech si na starou síň pamatuje. „Jsem vodňanská rodačka. Můj strýc pracoval v nedalekém výzkumáku, a když jsme za ním chodili, tak se původní síň stavěla. To jsem nějak začínala chodit do školy,“ vzpomíná. Podle toho lze soudit, že stará síň vznikla někdy kolem roku 1955. „Do té doby byl hřbitov u nádraží,“ doplnila vzpomínky.

I když se o výstavbě nové síně uvažovalo ve Vodňanech už několik let, k realizaci přistoupilo až současné vedení radnice. „Tato přestavba nebude znamenat jen výměnu staré budovy za novou, větší, technicky dokonalejší a splňující nové legislativní požadavky. Jde nám spíše o celkové pojetí posledního rozloučení, které za poslední půlstoletí poněkud upadá. Především jde o to nabídnout pozůstalým prostor, kde jim rozloučení dává natolik smysl, že ho vůbec chtějí uskutečnit. Zní to banálně, ale mnoho pohřbů se dnes odehrává bez obřadu – to je ze společenského a psychologického hlediska opravdu špatně,“ říká místostarosta Tomáš Bednařík.

Už při stavbě původní síně nebylo dokončeno mnoho zásadních věcí. Například do budovy nebyla nikdy přivedena voda ani kanalizace, byť se s obojím počítalo. Největší problém však byla zanedbaná údržba – do budovy se léta neinvestovalo a údržba byla velmi sporadická. Dá říci, že sloužila z posledních sil. „Nyní už by bylo složité a drahé ji rekonstruovat. Nejen proto se přistoupilo ke kompletní demolici,“ doplnil Tomáš Bednařík.

K zahájení výstavby mělo dojít letos na jaře a původní záměr města byl dokončit síň ještě letos. Nakonec byla výstavba zahájena v srpnu a termín dokončení je květen 2022. Původní rozpočet byl 15 milionů korun bez DPH. Investiční akci hradí město podle Tomáše Bednaříka z vlastního rozpočtu.

Původní: 64 m2

Nová: 92 m2



- Dále je možné přidat ještě nazvučený altán a dvě boční „kapsy“, čímž se prostor zvětší téměř jednou tolik.

- Příchozí si mohou vybrat, zda se rozloučení účastní přímo v síni, či nepřímo právě v těchto přilehlých prostorách.

- Altán s živým stromem a pítkem navíc poslouží k odpočinku nejen návštěvníků hřbitova při prudkém slunci nebo dešti.

- Samozřejmostí je celodenně otevřená bezbariérová veřejná toaleta.

- Pro smuteční hosty budou toalety jiné.

Místostarosta Tomáš Bednařík:

"Poté, co jsme starou síň postupně prozkoumali doslova do základu a pak ještě pod ně při bourání, musím objektivně říci, že nebyla úplně špatně navržena jak technicky, tak architektonicky. Nicméně návrh je jedna věc a realizace druhá. Základní odlišnosti obou budov bych nejprve stručně charakterizoval těmito slovy: PŮVODNÍ – temná, chladná, nepříjemná. NOVÁ: pozitivní, slavnostní, variabilní. Při práci na nové budově se vyvinula potřeba projektovat a upravit celý okolní prostor. Rádi bychom v blízké době rozeběhli kompletní revitalizaci a odvodnění hřbitova, prostor před a za (nad) hřbitovem, kde by mělo vzniknut velké parkoviště. Časem pak i místo na rozšíření nynějšího hřbitova. V tomto volebním období bychom ještě mohli stihnout kompletní studie uvedeného území."