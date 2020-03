Pro Deník to popsal Antonín Labaj, který společně se sdružením Občané pro Frymburk a také v koordinaci se starostou Frymburka a úřadem v těchto dnech zajišťuje výpomoc pro starší a zdravotně ohrožené spoluobčany. "Ve Frymburku zatím všechno probíhá v poklidu, většina lidí je předzásobena a s nákupy ve velkém pomáhat nechtějí, zatím šlo jen o pár lidí," říká. "Chovají se zodpovědně, informace mají, a pokud něco nevědí, zavolají."

Problém ale nastal, když chtěli zajistit vyšetření na koronavirus pro svého blízkého. "V našem blízkém okolí se vyskytly osoby, které přišly v Rakousku do kontaktu s infikovanou osobou, jde o pendlery," podotýká s tím, že nejde o oficiální informace, ale o jeho osobní zkušenost. Jde o člověka z jeho rodiny a právě Antonín Labaj se snažil telefonicky pro něj zajistit testování.

"Téměř dva dny nám trvalo, než se nám podařilo dovolat se na hygienickou stanici do Českých Budějovic. Po dvou dnech někdo konečně řekl, že ona osoba patří do rizikové skupiny, a až dnes, v pondělí dopoledne, jí udělali test na koronavirus. Výsledky budeme znát odpoledne. Myslíme si, že to bude v pořádku, snad to jen nachlazení.“

Lékař tomuto člověku před pár dny řekl, že ho testovat nebudou a ať se hlídá, a to i přesto, že pacient měl teploty. "Na druhou stranu chápu současnou situaci, nástup a šíření je tak rychlé, že mnozí nevědí, jak postupovat, aby to bylo správně," dodává Antonín Labaj.

Na nové lince 1212 jim neporadili

"Snažili jsem se někam dovolat intenzivně dva dny. Na informačních letácích jsou telefonní čísla na infolinky, ale tam jsme se nedovolali. Všichni žádají, aby lidé neblokovali tísňové linky, ale když se volá na informační linky, čísla jsou nedostupná nebo dočasně vypnutá. Mně se nakonec povedlo hned v pondělí ráno hned po zprovoznění dovolat na novou linku 1212, ale operátorka byla vyděšená pomalu stejně jako já. Nedokázala mi poradit, co máme dělat, prý je vhozená do vody stejně jako my,“ podivil se.

Nákazu mohou přivézt pendleři, někdo obchází pravidla

„U pendlerů hrozí podle mě velké riziko," upozorňuje Antonín Labaj. "Někteří se snaží za každou cenu dostat do práce, slyšel jsem o případu, že si někdo zfalšoval povolení, že dělá dvacet kilometrů za hranicemi, přitom pracuje mnohem dál. Prý si i někteří dávají na stranu betonové zátarasy na malých hraničních přechodech, aby to nemuseli objíždět přes Dolní Dvořiště. Je třeba ale chovat se za každou cenu disciplinovaně a chovat se zodpovědně."

Pomoc pro seniory zajistil i městys, peníze na nákupy vyčlenil z rozpočtu

Starosta Frymburka Oto Řezáč po vyhlášení karantény svolal krizový štáb. "Měli jsme ho za účasti pana tajemníka, velitele dobrovolných hasičů a pana místostarosty. Dobrovolní hasiči nabídli pomoc, že by byli ochotni lidem nakupovat, a tak jsme si nechali vyjet seznam lidí nad sedmdesát let, u nás ve Frymburku je to zhruba sedmdesát lidí," přiblížil. "Vytvořili jsme letáček, kde jim oznamujeme, že jako městys jsme zřídili linku, kam si mohou zavolat, nahlásit, jaké potraviny potřebují, a my jim je zavezeme. Jde o základní potraviny, nemůže si nás někdo samozřejmě poslat pro dvacet deka šunkového salámu nebo hořčici.“

Lidé si přes den na úřadě nahlásí, co by potřebovali, a dobrovolní hasiči jim odpoledne nákup rozvezou. "Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál a jaký bude o tuto službu zájem."

Hasiči budou nákup nejspíš nechávat v krabicích přede dveřmi. A aby nedocházelo ke kontaktu ani při placení, Frymburští na nákupy vyčlenili část peněz z obecního rozpočtu. "U pokladny si necháme vytisknout dvě účtenky, jednu si necháme, druhou dáme příjemci do krabičky, a až karanténa pomine, zúřadujeme to," doplnil Oto Řezáč.

Pokud by se ve Frymburku výskyt koronaviru potvrdil, starosta by krizový štáb okamžitě svolal znovu a jeho řady by rozšířila i tamní praktická lékařka.