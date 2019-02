Kaplice - Policie uzavřela vyšetřování smrt dvou mladých cizinců v kaplickém bytě.

Plynové spotřebiče. Karma. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Stačilo přečíst si návod k obsluze plynového kotle anebo dát na rady odborníka. A dva cizinci, 26letý muž a 30letá žena, kteří letos v únoru zemřeli v jednom z kaplických bytů, mohli žít.



Vyplývá to alespoň z výsledků policejního vyšetřování tohoto tragického případu.



„Majitel bytu, v němž cizinci zemřeli, vyměnil v květnu 2009 všechna dřevěná okna v bytě za nová, plastová. V návodu ke kombinovanému plynovému kotli s ohřevem teplé vody, který je nainstalován v koupelně bytu, se však mimo jiné uvádí, že je zakázáno provádět jakékoliv změny či úpravy přívodu vzduchu ke kotli. A dále, že zákaz změn platí rovněž při stavebních úpravách v těsné blízkosti kotle, které mohou zásadně měnit situaci oproti stavu uvedenému podle projektu,“ uvedla českokrumlovská policejní mluvčí Michaela Pavlíčková a doplnila, že výrobce kotle v návodu rovněž upozorňuje na nutnost konzultovat veškeré změny zmíněného charakteru s oprávněným odborníkem.



S návodem k obsluze kotle se však podle policie majitel bytu neseznámil, a to přesto, že nikdy předtím obdobný plynový spotřebič údajně nevlastnil. „Stará okna tak nahradil novými s dvojitým těsněním, aniž by tuto stavební úpravu konzultoval s jakýmkoliv odborníkem,“ vysvětlila Michaela Pavlíčková.



Bylo tak jen otázkou času, kdy se podobná tragédie, jako byla ta únorová, stane. „Okna bytu byla uzavřená a kvůli zapnuté digestoři v kuchyni se vytvořil podtlak, který v kombinaci s nedostatečným přívodem vzduchu zapřičinil narušení funkce odvodu spalin z plynového kotle kouřovodem. Spaliny s obsahem oxidu uhelnatého tak pronikaly do koupelny,“ popsala policejní mluvčí. Doplnila, že zde se bohužel právě koupali dva nájemníci, kteří zemřeli následkem intoxikace oxidem uhelnatým.



Majitele bytu nyní policisté obvinili z přečinu usmrcení z nedbalosti. Stíhán je na svobodě.



„Nechť je tento případ varováním pro všechny majitele bytů a domů, kde se používají plynové kotle,“ uzavřela Michaela Pavlíčková.