Za dvacet let se hodně změnilo po technické stránce. Do roku 2009 promítaly 35 milimetrový filmový pás stroje značky Meopta. Svatava Kopečková, která nejprve šéfovala pobočce ve Čtyřech Dvorech a poté přešla do IGY Centra, vysvětluje: „Filmový pás měl několik částí, promítač musel jednotlivé části slepit, přetočit a připravit na kruhový talíř, ze kterého byl pak film zaváděcím pásem založen do promítačky a projekce mohla začít.“ Jednu filmovou kopii šlo promítat s malým zpožděním ve více sálech přesunem filmového pásu z jedné promítačky do druhé. „Pro diváky to byla skvělá příležitost vidět film co nejdříve po premiéře, pro obsluhu kina to byl ale infarktový stav, aby systém neselhal a vše bylo dopromítáno, jak bylo naplánováno,“ vzpomíná generální manažerka Svatava Kopečková. V červenci 2009 mohli diváci se speciálními brýlemi poprvé vidět film ve 3D. „Zpočátku byly v tomto formátu uváděny pouze animované snímky, později to byly i hrané tituly,“ uvádí Svatava Kopečková. Velkofilm Avatar měl podle ní dokonce větší návštěvnost ve 3D verzi než v klasickém 2D formátu. Plné digitalizace se kino dočkalo v roce 2011, kdy promítačky nahradily digitální dataprojektory. „Umožnily velkou variabilitu při tvorbě programu. Filmových kopií bylo daleko více, jejich doprava i příprava byla jednodušší a přes počáteční nedůvěru se nakonec ukázala tato cesta jako ideální a optimální,“ objasňuje Svatava Kopečková. Kino nabídlo divákům lepší zážitek i díky novým plátnům a lepšímu zvuku Dolby Digital. „Kvalitní vybavení zůstalo dodnes,“ říká na adresu Čtyřech Dvorů Svatava Kopečková. Ještě lepší zvuk díky systému Dolby Atmos zažívají diváci v IGY Centru.