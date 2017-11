Dvacet let žádá město o postavení chodníku

Český Krumlov - Rodina Mileny Staňkové z Českého Krumlova má dům u výpadovky na Větřní, ale bez chodníku, branka jim vede přímo do vozovky.

Stohy dokumentů, dvacet let jednání se zástupci města, policie a kraje, a všechno k ničemu. Staňkovi, kteří žijí v domě na ulici 5. května, se ale vzdát nemíní.

Před rokem jim sice svitla naděje, když se na výpadovce na Větřní začaly stavět nové chodníky. Ty stojí, na ně se ale nedostalo.

„Jsme na hlavní výpadovce z Krumlova a my jediní nemáme chodník a přechod,“ stěžuje si Milena Staňková. „Projede tu několik tisíc aut denně, jde nám při přecházení doslova o život. Ale všichni máme právo na bezpečný přístup k vlastní nemovitosti. Náš sedmiletý syn Matouš nesmí ani nesmí přes cestu přecházet sám, nedovolíme mu to.“

Staňkovým jde o to, aby město vybudovalo chodník před několika domy v ulici 5. května a zároveň ulici plynofikovalo. „Jak blázni vozíme dřevo do dvora kolečkem přes silnici, plynem topit nemůžeme, protože ho nemáme, a ten nemáme, protože tu není chodník, pod který by se položil, protože pod silnicí vést nesmí,“ popisuje Milena Staňková začarovaný kruh.

O tíživé situaci Staňkových ví i Policie ČR. „Je jednoznačně vyvolaná absencí chodníku v předmětném úseku komunikace,“ potvrdil ve svém sdělení komisař Krajského ředitelství PČR Josef Trojan v srpnu letošního s tím, že jediné možné řešení je postavit chodník přiléhající k domům a změnit profil stávající silnice. Městu také doporučil umístit v nebezpečném úseku měřiče rychlosti.

Staňkovi za sebou mají jednání se zástupci Krajského úřadu i krajské SÚS, tedy majitelem komunikace II/160. „Kraj je ochotný to řešit, ale řekli nám, že napřed musí obdržet oficiální žádost s řešením ze strany města, a ta je podle slov šéfa odboru dopravy v procesu přípravy,“ dodává majitelka domu. „Nám snad nezbude než se s městem soudit, už máme domluvené i právníky, ale pořád doufáme, že se město vzchopí a konečně to vyřeší.“