Odumírající smrky, z nichž mnohé dosahují výšky přes 40 metrů, jsou už v takové fázi rozkladu, že se budou v nadcházejících letech lámat. To znamená vysoké riziko pro turisty, kteří by se po trase pohybovali. „Značená turistická trasa, která má od břehu řeky Otavy převýšení přes 100 metrů na jednom kilometru trasy, vede serpentinami vzhůru. Na tomto úseku dlouhém 1,4 km se přitom v prudkém svahu vyskytuje více než 700 souší, které jsou pro návštěvníky velkým bezpečnostním rizikem. Kácení tak velkého počtu vysokých souší v komplikovaném profilu turistické stezky, by však znamenalo vytvořit holinu větší než tři hektary. Zásah by tak vedl k podstatné změně ekosystému a zničení přirozené obnovy. Trasu proto musíme pro veřejnost uzavřít,“ vysvětlil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „Po odeznění rizika bude cesta prořezána a opět zpřístupněna,“ dodal s tím, že to určitě potrvá roky.